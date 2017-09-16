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Московский листок

Обрезок трубы становится символом "самозащиты" государства-Трубы

Опубликовано 16.09.2017 в разделе комментариев 11

москва реакция навальный
Обрезок трубы становится символом "самозащиты" государства-Трубы

В Москве на улице Гиляровского в районе метро "Проспект Мира" Николая Ляскина, координатора московского штаба оппозиционного политика Алексея Навального, несколько раз ударили железной трубой. Удары пришлись в голову и по плечу, сообщает "Медиазона". 

Ляскин госпитализирован в Институт имени Склифосовского, о чем он сам написал в Twitter. 

"На меня напали на выходе из штаба, мы шли с товарищем забрать газеты из машины. И неожиданно сзади ударили железной трубой по голове. Второй удар пришелся по плечу", - рассказал Ляскин "Медиазоне". 

По его словам, нападавший был один. "У меня на голове огромная шишка", - уточнил активист. 

Позднее Ляскин на своей странице в Twitter опубликовал фотографию выписного эпикриза. "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Ушиб и ссадина мягких тканей затылочной области. Сейчас в ОВД Мещанское пишу заявление", - добавил координатор московского штаба Навального. 

Активист Артем Просяков, которому Ляскин помогал забрать газеты из штаба, рассказал в Twitter, что он зашел в кафе за льдом рядом с местом нападения, там находился вооруженный человек: "За этим столом сидели два мурла... Резко побежали наверх, заметил у одного кобуру с пистолетом. Через три минуты они свалили из кафе".

От редакции: Этот мрачный символизм - всё тот же обрезок трубы как оружие против оппозиции, - преследует наше общество как раз с начала нулевых. А вообще-то Ляскин ещё легко отделался. Вот Николая Баумана обрезком трубы черносотенцы из Союза Михаила Архангела убили - в тех же примерно краях, повосточнее за Садовым Кольцом, в Бауманском районе. И тоже листовки были в руках большевика-агитатора. Правда, навалисты ни разу не большевики, однако для реакционеров и опричников - один чёрт. А в начале нулевых это "оружие крестоносцев", обрезок трубы - нанёс серьёзную травму Олегу Шеину (2003), тогда ещё профсоюзному активисту. Не сам нанёс, а кто-то конкретный нанёс - но, видимо, как и сейчас преступление расследовано не может быть принципиально. Потому что рядом всегда оказываются "два мурла с кобурами" - которых проще назвать операми.

Оппозиция, какая бы она ни была, либеральная или левая, после муниципальных выборов становится совсем уж ненужной власти. Легитимность выборов "подтвердили" восторги Яшина и Гудкова - ну, а остальных можно и трубой по башке. Тенденция, однако: пока деятели из "Христианского государства" грозят радикальнейшими мерами царе-осквернителям, другие уже действуют. Защищая государство-Трубу и его правящий класс обрезком трубы даже от призрачной оппозиции, идейно нисколько не противостоящей режиму...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 11
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трубы
обрезок написал 16.09.2017 14:48
Рождение лика
Откровенно говоря, биографам твердого большевика-ленинца и выдающего деятеля социал-демократического движения Николая Эрнестовича Баумана было нелегко с самого начала: он родился в семье остзейского немецкого еврея, владельца небольшой, но процветающей обойно-столярной мастерской.
Крепкое, говорят, было хозяйство
Впрочем, с этим затруднением справились быстро: во всех биографиях Бауман числится просто сыном столяра.
С национальностью тоже разобрались - советские историографы обозначали ее так: родом из Казани. Намек очевидный: из Казани же родом был и В. И. Ленин, что автоматически делало происхождение и национальность Николая Эрнестовича просто безупречными.
А это было важно, ибо одно дело - величественная гибель народного заступника, павшего в борьбе за народное дело, и совсем другое - случайная смерть еврея-немца на Немецкой улице в Санкт-Петербурге.
Есть в этом что-то от дурного каламбура.
Начало революционной деятельности будущего знаменитого социал-демократа было типичным для того времени: гимназия, институт и подпольная литература, работа в революционных организациях, арест, ссылка, Сибирь, Швейцария, Россия, арест.
У многих соратников Баумана этот путь закончился только в 1937-м, когда после очередного ареста уже никаких Швейцарий не предполагалось, но Николай Эрнестович до этого не дожил. Он умер за 32 года до эпохи большого террора, в 1905-м, когда все только начиналось.
Впрочем, кое-что он все-таки успел, причем, судя по посмертной славе, довольно много. Достаточно сказать, что в последний путь Баумана провожали 300 тыс. человек ( по крайней мере, именно эта цифра фигурирует во всех учебниках истории КПСС). Согласитесь, такое надо было заслужить!
Но вот чем? Ясности не внес даже Ленин, отозвавшийся на смерть земляка так: "Пусть почести, оказанные народом его праху, послужат залогом полной победы восстания". Почести как залог - и только?
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Re: некто Михальчук
ударил Баумана по голове написал 16.09.2017 14:05
знамо дело - бандеровец
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Re: "оружие
крестоносцев" написал 16.09.2017 13:57
чудак, от НИХ и сам Христос получил бы по "ореху"
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трубы
обрезок написал 16.09.2017 13:56
- Именно это, последнее обстоятельство породило множество сомнений в официальной версии гибели еврея Баумана. Но после 17-го года и победы революции всякие разговоры на эту тему прекратились. Хотя кое-какие непонятки остались. Например, та, что известный революционер и беглый заключенный Бауман таки был арестован в 1905 году, но за несколько дней до трагедии оказался отпущен на свободу "под честное слово"!
Или та, что в день смерти Николай Эрнестович, повел колонну студентов учебного заведения (которое впоследствии назовут его именем) на штурм Таганской тюрьмы - согласно материалам следствия, "освобождать томящихся в застенках братьев-революционеров".
Но на тот момент в тюрьме не было ни одного политзаключенного - и кому, как не Бауману, только что вышедшему на свободу, было это знать?
Есть и еще одно обстоятельство, о котором очень не любили вспоминать будущие биографы знаменитого революционера. Дело в том, что пешая колонна, которую, сидя в пролетке, возглавлял Бауман, состояла из студентов и преподавателей. А пролетариат, рабочие одной из питерских фабрик, мимо которой проходили революционеры, просто толпились у ворот своего места работы, обсуждая события в городе. Но партию-то Николай Эрнестович представлял рабочую!
Вот он и направился к пролетариату (по-прежнему, на извозчике), желая вовлечь его в ряды. Однако рабочие еще верили в царя и вливаться в упомянутые ряды не захотели. Завязалась перепалка, в ходе которой некто Михальчук (по сведениям полиции, в этот день не просыхавший с утра) схватил валявшийся неподалеку обрезок трубы и ударил Баумана по голове, попав в висок.
Дальнейшее читатель уже знает: грандиозные похороны, баррикады, восстание - и громкая посмертная слава, включая улицы и площади имени героя во всех городах страны, включая и Калининград.
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Донбасс
Вам написал 16.09.2017 13:49
в помощь! (Потом не жалуйтесь)
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Re:
МасквАч написал 16.09.2017 13:34
Не труба, это кризис исполнения. Не могут ничего, даже подлость
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(без названия)
........ . . написал 16.09.2017 12:55
может это просто скрытая реклама касок.
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(без названия)
р177 написал 16.09.2017 12:30
Труба видимо была из пропилена. Если ударить по черепу металлической трубой, то он расколется на части, ну, например , как у Баумана.
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ясно-
дело написал 16.09.2017 11:55
труба
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(без названия)
оченьлюбопытный написал 16.09.2017 11:49
Переведите пожалуйста,что хотел высказать наш пламенный трибун,товарищ Дмитрий,недавно с треском проигравший выборы?Что предлагается делать с трубой,депутатами,оппозицией,царем и всеми остальными?
Про Баумана не стоит,с ним все понятно.
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
доктор.. жЫдо/хохловедов ДальССкИЙ написал 16.09.2017 11:43
по одному заголовку такой "новости" видно, что и сегодняшнюю подборку
"новостей" на ленту форума поддрачивает наша = мОтя!
.
мОтя, я , вот, всЁ ожЫдаю :
Когда же тебе = обмудку,- мозги на место вправят, арматуркой или обрезком 3/4" ?
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