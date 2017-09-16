Обрезок трубы становится символом "самозащиты" государства-Трубы

В Москве на улице Гиляровского в районе метро "Проспект Мира" Николая Ляскина, координатора московского штаба оппозиционного политика Алексея Навального, несколько раз ударили железной трубой. Удары пришлись в голову и по плечу, сообщает "Медиазона".

Ляскин госпитализирован в Институт имени Склифосовского, о чем он сам написал в Twitter.

"На меня напали на выходе из штаба, мы шли с товарищем забрать газеты из машины. И неожиданно сзади ударили железной трубой по голове. Второй удар пришелся по плечу", - рассказал Ляскин "Медиазоне".

По его словам, нападавший был один. "У меня на голове огромная шишка", - уточнил активист.

Позднее Ляскин на своей странице в Twitter опубликовал фотографию выписного эпикриза. "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Ушиб и ссадина мягких тканей затылочной области. Сейчас в ОВД Мещанское пишу заявление", - добавил координатор московского штаба Навального.

Активист Артем Просяков, которому Ляскин помогал забрать газеты из штаба, рассказал в Twitter, что он зашел в кафе за льдом рядом с местом нападения, там находился вооруженный человек: "За этим столом сидели два мурла... Резко побежали наверх, заметил у одного кобуру с пистолетом. Через три минуты они свалили из кафе".

От редакции: Этот мрачный символизм - всё тот же обрезок трубы как оружие против оппозиции, - преследует наше общество как раз с начала нулевых. А вообще-то Ляскин ещё легко отделался. Вот Николая Баумана обрезком трубы черносотенцы из Союза Михаила Архангела убили - в тех же примерно краях, повосточнее за Садовым Кольцом, в Бауманском районе. И тоже листовки были в руках большевика-агитатора. Правда, навалисты ни разу не большевики, однако для реакционеров и опричников - один чёрт. А в начале нулевых это "оружие крестоносцев", обрезок трубы - нанёс серьёзную травму Олегу Шеину (2003), тогда ещё профсоюзному активисту. Не сам нанёс, а кто-то конкретный нанёс - но, видимо, как и сейчас преступление расследовано не может быть принципиально. Потому что рядом всегда оказываются "два мурла с кобурами" - которых проще назвать операми.

Оппозиция, какая бы она ни была, либеральная или левая, после муниципальных выборов становится совсем уж ненужной власти. Легитимность выборов "подтвердили" восторги Яшина и Гудкова - ну, а остальных можно и трубой по башке. Тенденция, однако: пока деятели из "Христианского государства" грозят радикальнейшими мерами царе-осквернителям, другие уже действуют. Защищая государство-Трубу и его правящий класс обрезком трубы даже от призрачной оппозиции, идейно нисколько не противостоящей режиму...

Д.Ч.

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