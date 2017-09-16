Путинскую идею о размещении миротворцев ООН на границе с РФ ополченцы ДНР отвергают

В Донецкой народной республики отвергают идею о размещении миротворцев ООН на границе контролируемой территории с Россией. Об этом в интервью RT заявил Денис Пушилин, полпред ДНР.
Ввод миротворцев обсуждается в связи с российскими предложениями Совбезу ООН. При этом формат миссии стороны представляют по-разному. Россия ориентирована на то, что легко вооруженная миссия будет работать на линии разделения между территориями, контролируемыми ополченцами и ВСУ. В Киеве и на Западе считают, что у миссии должен быть широкий мандат на работу по всей территории непризнанных республик.
Пушилин ожидаемо поддерживает первый - российский - вариант. "Если бы не такая поддержка Украины со стороны Германии, Франции и США, то конфликт был бы уже давно разрешён. Для них, наверное, более приоритетными являются интересы не граждан ДНР и ЛНР, а политиков. Но история помнит, что было в Хорватии, Сербской Краине, что стало с Югославией, поэтому для нас такой вариант неприемлем. Если Запад действительно хочет разрешить конфликт политическим способом, если есть мирные инициативы, а не какие-то завуалированные цели ввода контингента ООН, то, конечно, необходимо его размещать там, где есть опасность, в частности, для сотрудников ОБСЕ. На территории ДНР ситуация спокойная, тем более она спокойная на границе с Россией", - заявил он.
Пушилин также указал, что без согласия ДНР и ЛНР размещать миротворческие силы ООН на всей территории региона было бы нецелесообразно. Он напомнил, что предложения предусматривают согласие обеих сторон конфликта на ввод миротворцев.
Президент России Владимир Путин 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркивал, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями сепаратистов ДНР и ЛНР.
11 сентября в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России согласился, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах.
Между тем, сами ополченцы уже пишут гневные статьи в адрес Путина, понимая, что согласие на введение натовцев под масками наблюдателей на границы народных республик - есть полная их сдача киевской хунте. Это стоит почитать (ниже по ссылке, первая статья).
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Есть вещи поважнее написал 16.09.2017 17:15
При чем тут донбасские сепары со своим мнением ? Тем более никакого своего мнения у них быть не может. Как и танков, оружия , топлива , боеприпасов, идеологии. Все что они делают - утвержденный в кремле сценарий. А то что не хотят умирать и в тюрьму , так раньше нужно было думать. Когда предавали свою страну.
Василий(4) написал 16.09.2017 16:24
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А жителей Донецка и Ворошиловграда не было своей башки? Совсем трудно своей головой подумать, что если этот плюгавый одинокий старичок у пиндосов на побегушках, еще ни одного гражданина в оккупированной РСФСР не спас, но зато геноцидом извел более тридцати миллионов невинных граждан, то как и кого он может спасти в Донецке и Ворошиловграде?
Зиновий написал 16.09.2017 16:07
РУКА написал 16.09.2017 15:54
Этт чо за х-у-ня такая?Сам себе пишу,называется.Сам себе отвечаю.
То есть повелели- вы типо- самостоятельные пацаны.Я за вас не в ответе,это вы все смурыжили ? И сам себе отвечаю.Да,патроны-не мои,бухло,ширево-не мое,и лавендос то же.Не мой.И ваще не при делах.
А как же "сваихнебрасаю" ? А "ихтамнет" чо тупые што-ля?Если письмо путину пишут,значит "путинатамнет" И фсе.Ежели он сам себя просит убрать оттедова.
Не может быть!
Тоись.Война продолжается.НО- уже оффициально- без путина.Это официальное заявление о миротворцах-и есть поттверждение чистоты кремля.Рафик нивчем не винаватый.
Василий(4) написал 16.09.2017 15:20
подписанию Путиным 7 июня 2007 года "закона" No 99-ФЗ о пребывании вооруженного контингента НАТО на территории оккупированной РСФСР.
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Не шибко ли это напрягает ДНР-овец? В этом вопросе их мнение чрезвычайно важно для граждан оккупированной РСФСР/СССР...