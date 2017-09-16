Путинскую идею о размещении миротворцев ООН на границе с РФ ополченцы ДНР отвергают

В Донецкой народной республики отвергают идею о размещении миротворцев ООН на границе контролируемой территории с Россией. Об этом в интервью RT заявил Денис Пушилин, полпред ДНР.

Ввод миротворцев обсуждается в связи с российскими предложениями Совбезу ООН. При этом формат миссии стороны представляют по-разному. Россия ориентирована на то, что легко вооруженная миссия будет работать на линии разделения между территориями, контролируемыми ополченцами и ВСУ. В Киеве и на Западе считают, что у миссии должен быть широкий мандат на работу по всей территории непризнанных республик.

Пушилин ожидаемо поддерживает первый - российский - вариант. "Если бы не такая поддержка Украины со стороны Германии, Франции и США, то конфликт был бы уже давно разрешён. Для них, наверное, более приоритетными являются интересы не граждан ДНР и ЛНР, а политиков. Но история помнит, что было в Хорватии, Сербской Краине, что стало с Югославией, поэтому для нас такой вариант неприемлем. Если Запад действительно хочет разрешить конфликт политическим способом, если есть мирные инициативы, а не какие-то завуалированные цели ввода контингента ООН, то, конечно, необходимо его размещать там, где есть опасность, в частности, для сотрудников ОБСЕ. На территории ДНР ситуация спокойная, тем более она спокойная на границе с Россией", - заявил он.

Пушилин также указал, что без согласия ДНР и ЛНР размещать миротворческие силы ООН на всей территории региона было бы нецелесообразно. Он напомнил, что предложения предусматривают согласие обеих сторон конфликта на ввод миротворцев.

Президент России Владимир Путин 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркивал, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями сепаратистов ДНР и ЛНР.

11 сентября в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России согласился, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах.

Между тем, сами ополченцы уже пишут гневные статьи в адрес Путина, понимая, что согласие на введение натовцев под масками наблюдателей на границы народных республик - есть полная их сдача киевской хунте. Это стоит почитать (ниже по ссылке, первая статья).

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