Под "крышей" сына генпрокурора Чайки, совладельца "Бердяуша", нашли хищения на 150 млн

Следователи столичного главка МВД вскрыли крупную растрату в "Первой нерудной компании "Бердяуш", совладельцем которой является сын генерального прокурора России Артем Чайка. Компания производит щебень и является крупнейшим его поставщиком для РЖД. По данным "Коммерсанта", речь идет о хищении не менее 150 млн рублей. Интересно, что одно из ООО, которым управляет ПНК, называется "ПНК-Украл".

УК ПНК существует с 2008 года, ранее она контролировалась РЖД, но весной 2014 года 75% минус две акции компании за 4,86 миллиарда рублей выкупила НК "Бердяуш", принадлежащая Артему Чайке.

По данным "Коммерсанта", растрата выявлена по итогам проверки деятельности за 2012-2014 годы - то есть до приобретения бизнеса сыном генпрокурора. С заявлением в правоохранительные органы с ведома совладельца компании Артема Чайки. Подозрение в растрате пало на трех бывших гендиректоров ООО: Дмитрия Супруна, Екатерину Красникину и Владимира Гаца, а также их заместителя по экономике - Елену Дорожевич.

Газета узнала, что всех фигурантов еще в августе обвинили по ст. 160 УК РФ ("растрата, совершенная группой лиц и в особо крупном размере"), после чего Тверской суд Москвы по ходатайству следователей санкционировал арест предпринимателей. По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии обвинения, с 2012-го по октябрь 2014 года со счетов НК "Бердяуш" было незаконно списано не менее 150 млн руб. Деньги переводились на счет не существующего ныне ООО "Русская промышленная корпорация" (РПК), специализировавшегося, согласно данным устава, на оптовой торговле металлами и рудами. РПК должна была сопровождать вагоны с гравием, а ошибочно встроенные в другие составы - разыскивать и направлять заказчику. Следствие считает, что услуги эти не предоставлялись, так что надо говорить о растрате при переводе платежей по этим контрактам.

Владимир Гац частично признал ущерб - на 8 млн рублей из инкриминируемых ему 17 млн - и сотрудничает со следствием. На прошлой неделе адвокат Гаца пробовал изменить ему меру пресечения на домашний арест, но суд с этим не согласился.

Отметим, что за близкую по сумме растрату, но в иной сфере - ФСИН, - фигурант Коршунов уже сидит и ждёт суда.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили коллекцию дорогих часов и крупную сумму денег во время обыска у замглавы ФСИН Олега Коршунова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о расстрате с использованием служебного положения. Сам Коршунов был задержан в яхт-клубе. Следователи проводят обыски у него дома и на рабочем месте.

"Во время обыска у Коршунова дома была обнаружена коллекция часов - 22 штуки, а также пачки денег в разной валюте на общую сумму несколько миллионов рублей", - пояснил осведомленный источник в правоохранительных органах (цитата по ТАСС).

По его словам, оперативники изъяли в доме Коршунова 2,5 млн рублей в пяти пачках пятитысячными купюрами, которые были обмотаны резинками. "В конверте находилось 10 тыс. долларов и около 5 тыс. евро. Что касается часов, все они дорогих марок", - добавил собеседник агентства.

Но вряд ли такое же правосудие распространится на сына Чайки - ведь он всего лишь совладелец...

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