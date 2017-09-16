Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Постсоветский Як-130 разбился под Воронежем, но оба пилота спаслись

Опубликовано 16.09.2017 в разделе комментариев 0

воронеж минобороны авиа як
Постсоветский Як-130 разбился под Воронежем, но оба пилота спаслись

В Воронежской области упал военный самолет: тренировочный Як-130 разбился во время полета. Двое членов экипажа выжили. В Минобороны указывают, что они смогли увести самолет от построек, передает "Интерфакс". Предварительно названа причина - вероятен отказ двигателя. 

ЧП произошло около аэродрома Борисоглебск (Чигорак), который используется в качестве учебно-военного аэродрома Факультета штурмовой и бомбардировочной авиации Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков. 

В первых "молниях" со ссылкой на Минобороны агентства передали, что оба пилота остались живы. "Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался", - сказали в военном ведомстве. После приземления они вышли на связь, подтвердив, что с ними все в порядке. 

Для эвакуации пилотов в район аварии направлена поисково-спасательная группа. 

После падения самолета на земле вспыхнул пожар, его быстро потушили. 

Минобороны РФ направляет комиссию по безопасности полетов для расследования причин аварии. Комиссия готовится к вылету с подмосковного аэродрома "Чкаловский". 

Як-130 - реактивный тренировочный самолет. Считается первым, разработанным и построенным в России с нуля после распада СССР. 

15 апреля 2014 года в Астраханской области около города Ахтубинск разбился Як-130 Борисоглебского филиала ВУНЦ ВВС. Экипаж в составе двух летчиков катапультировался, однако один из них - подполковник Сергей Серёгин - погиб. Причиной катастрофы называют отказ системы управления. 

Отказ систем двигателя мог стать причиной аварии Як-130, заявил анонимный источник "Интерфакса".  

В то же время, он отметил, что целиком картина происшествия будет восстановлена после расследования.

Отметим, что очень похожий инцидент, правда, с летальный исходом имел место год назад в Пушкинском районе Подмосковья. За штурвалом самолета находился майор Сергей Еременко - пилот группы "Русские витязи". Его Су-27 разбился утром 9 июня при возвращении "Витязей" на базовый аэродром в Московской области после выполнения планового полета.

9 июня заместитель министра обороны России Юрий Борисов и главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор Бондарев открыли памятник авиаторам. 

На торжественной церемонии открытия памятника над Ашукино пролетели самолеты пилотажной группы "Русские Витязи". Пилотажная группа участвовала в открытии памятника Авиаторам России в поселке Ашукино Пушкинского района. 

Специалисты поисково-спасательной группы обнаружили бортовой самописец разбившегося истребителя. В день катастрофы в качестве предварительной версии назывался отказ техники либо плохие метеоусловия: демонстрационные полеты "Витязей" выполнялись при низкой облачности и плохой видимости. 

Новости по теме:

Открытие памятника авиаторам в Ашукино закончилось гибелью "Русского витязя"

Падение Су-27 под Мураново пытаются списать на инсульт "Русского витязя" Ерёменко



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужна ли России прогрессивная шкала подоходного налога?:
Результаты
Интернет-ТВ
Второй одесский Холокост
Второй одесский Холокост
17.09.2017
Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
15.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Чемпионат мира по футболу вздует цены (0)
Второй одесский Холокост (0)
Каталонский сепаратизм промаршировал по Барселоне (0)
Волна телефонного терроризма докатилась до тюменских торгцентров (0)
Без финансовой помощи США постмайданная Украина не сможет утилизировать ядерные отходы (1)
Постсоветский Як-130 разбился под Воронежем, но оба пилота спаслись (0)
Под "крышей" сына генпрокурора Чайки, совладельца "Бердяуша", нашли хищения на 150 млн (2)
Путинскую идею о размещении миротворцев ООН на границе с РФ ополченцы ДНР отвергают (12)
Обрезок трубы становится символом "самозащиты" государства-Трубы (13)
Стороны заранее делят репарации в будущей проигранной войне (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Футбол как наёбка
Дарья Митина Дарья Митина: Критики-хуитики
Дарья Митина Дарья Митина: Oблoм
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: На один новый танк 10 новых комбайнов!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss