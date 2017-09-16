Постсоветский Як-130 разбился под Воронежем, но оба пилота спаслись

В Воронежской области упал военный самолет: тренировочный Як-130 разбился во время полета. Двое членов экипажа выжили. В Минобороны указывают, что они смогли увести самолет от построек, передает "Интерфакс". Предварительно названа причина - вероятен отказ двигателя.

ЧП произошло около аэродрома Борисоглебск (Чигорак), который используется в качестве учебно-военного аэродрома Факультета штурмовой и бомбардировочной авиации Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков.

В первых "молниях" со ссылкой на Минобороны агентства передали, что оба пилота остались живы. "Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался", - сказали в военном ведомстве. После приземления они вышли на связь, подтвердив, что с ними все в порядке.

Для эвакуации пилотов в район аварии направлена поисково-спасательная группа.

После падения самолета на земле вспыхнул пожар, его быстро потушили.

Минобороны РФ направляет комиссию по безопасности полетов для расследования причин аварии. Комиссия готовится к вылету с подмосковного аэродрома "Чкаловский".

Як-130 - реактивный тренировочный самолет. Считается первым, разработанным и построенным в России с нуля после распада СССР.

15 апреля 2014 года в Астраханской области около города Ахтубинск разбился Як-130 Борисоглебского филиала ВУНЦ ВВС. Экипаж в составе двух летчиков катапультировался, однако один из них - подполковник Сергей Серёгин - погиб. Причиной катастрофы называют отказ системы управления.

Отказ систем двигателя мог стать причиной аварии Як-130, заявил анонимный источник "Интерфакса".

В то же время, он отметил, что целиком картина происшествия будет восстановлена после расследования.

Отметим, что очень похожий инцидент, правда, с летальный исходом имел место год назад в Пушкинском районе Подмосковья. За штурвалом самолета находился майор Сергей Еременко - пилот группы "Русские витязи". Его Су-27 разбился утром 9 июня при возвращении "Витязей" на базовый аэродром в Московской области после выполнения планового полета.

9 июня заместитель министра обороны России Юрий Борисов и главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор Бондарев открыли памятник авиаторам.

На торжественной церемонии открытия памятника над Ашукино пролетели самолеты пилотажной группы "Русские Витязи". Пилотажная группа участвовала в открытии памятника Авиаторам России в поселке Ашукино Пушкинского района.

Специалисты поисково-спасательной группы обнаружили бортовой самописец разбившегося истребителя. В день катастрофы в качестве предварительной версии назывался отказ техники либо плохие метеоусловия: демонстрационные полеты "Витязей" выполнялись при низкой облачности и плохой видимости.

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