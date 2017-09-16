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Московский листок

Без финансовой помощи США постмайданная Украина не сможет утилизировать ядерные отходы

Опубликовано 16.09.2017 в разделе комментариев 1

украина сша казахстан ссср атом
Без финансовой помощи США постмайданная Украина не сможет утилизировать ядерные отходы

США выделят Киеву 250 млн долларов на строительство и ввод в эксплуатацию центрального хранилища отработавшего ядерного топлива для украинских АЭС. Проект прорабатывался еще с 2005 года, но до сих пор буксовал, а за утилизацию топлива Украина платит России. 

О соглашении сообщила пресс-служба посольства Украины в США. "Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), которая является финансовым институтом развития правительства США, утвердила около 250 млн для поддержки разработки, строительства и ввода в эксплуатацию центрального хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для нужд Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС", - цитирует заявление ТАСС. 

В пресс-релизе также подчеркивается, что Украина до сих пор платит России за утилизацию ядерного топлива. Осенью прошлого года украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик обещал, что с 2017 года платежи остановятся, а отработанное топливо будут складировать в Чернобыле. По его данным, в год утилизация стоит около 200 млн долларов. 

Новое хранилище должно принять ядерное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, а также всех "источников ионизирующего излучения". Это отработавшие ядерные установки для производства энергии, ядерные реакторы, рентгеновские аппараты, детали различной техники. У Запорожской АЭС есть собственное хранилище. На новом объекте кассеты смогут храниться до 100 лет, а за это время на Украине должны решить, что дальше делать с облученными сборками. 

"Топливная игла" России 

Отказ от российского ядерного топлива - непростая задача для Украины, которая до присоединения Крыма к РФ пользовалась исключительно топливом ТВЭЛ (входит в состав "Росатома"). 

В настоящее время Украина продолжает вывозить свое облученное ядерное топливо в Россию в рамках соглашения между правительствами двух стран о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, которое было заключено в январе 1993 года. По этой же договоренности отработанное топливо вывозится в Россию, там его защищают остеклением и возвращают на Украину. 

По данным Минэнерго Украины, Киев ежегодно платит России около 200 млн долларов за переработку и хранение облученного топлива. 

Украина ищет нового поставщика в США - там поставкой топливных элементов занимается компания Westinghouse. Однако полностью от сотрудничества с РФ это отказаться не позволит. Полностью на американском топливе работает один (из шести) энергоблоков Запорожской АЭС. А в перспективе на топливо Westinghouse Украина планирует перевести 40% реакторов.

Другая экс-республика СССР станет ядерной свалкой США - Казахстан

Тем временем 29 августа в Казахстане, в момент очередной годовщины закрытия Семипалатинского полигона, Назарбаев открыл в торжественной обстановке международный банк низкообогащённого урана, а в реальности хранилище отходов атомных электростанций, которые якобы будут вновь перерабатываться в топливо. Официальная пропаганда постаралась объявить данное событие моментом небывалого международного масштаба и торжеством миротворческой политики Елбасы.

Примечательно, что церемония открытия проходила в международном отеле «Хилтон» в Астане, хотя сам банк расположен в тысячах километрах от ханской ставки, а именно в Восточном Казахстане и воздвигнут на базе Ульбинского металлургического завода. В усть-каменогорском банке будет находиться резерв низкообогащенного урана массой 90 тонн. СМИ уже писали, что два года назад в хранилище на базе того же УМЗ уже было завезено 18 тонн отходов с атомных станций Японии и США.

Материал по теме:

Неофеодал Назарбаев делает Казахстан ядерной свалкой США и Японии



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
........ . . написал 16.09.2017 19:04
у американцев же большие проблемы с обогащением урана. разве нет?
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