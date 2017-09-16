Волна телефонного терроризма докатилась до тюменских торгцентров

В Тюмени в субботу прошла срочная эвакуация шести торговых центрах. "Мегатюмень" сообщает, что эвакуированы ТЦ "Фаворит", "Галерея "Вояж", "Колумб", "Континент", "Рентал" и "Яркий Сибиряк".

На улицу в срочном порядке вывели всех присутствующих в зданиях людей. Один из очевидцев в ТЦ "Галерея "Вояж" сообщил, что на место приехали полицейские и сотрудники МЧС. Из ТРЦ "Фаворит" людей вывели, не давая пояснений.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту Megtyumen.ru сообщили, что на данный момент ситуацию не комментируют.

Также тюменцы сообщают об эвакуации в ТРЦ "Колумб", ТЦ "Яркий Сибиряк", ТЦ "Континент" и ТЦ "Рентал".

Ранее сообщалось о массовой эвакуации людей из торговых центров и некоторых отелей в Казани.

Ранее сообщалось, что волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий во вторник и среду прокатилась по ряду российских регионов. Сообщения о заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройства не подтверждаются, но тысячи человек от Сахалина до Калининграда эвакуировали из-за возможной угрозы.

Напомним, волна звонков с угрозами минирования по всей России была инициирована из-за рубежа лицами, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещено в РФ), заявил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.

Всех звонивших объявят в международный розыск, данные об этих людях не предаются гласности в интересах следствия, добавил он.

В то же время источник "Интерфакса" сообщает, что практически все звонки с сообщениями об угрозе взрывов в российских городах поступали по интернет-каналам с территории Украины. По его данным, фонетический анализ сообщений позволил также сделать вывод о принадлежности абонентов к соседнему государству.

Когда граждане стали сомневаться в эффективности работы спецслужб, РБК со ссылкой на два источника, близких к ФСБ, сообщили, что источник звонков о заложенных бомбах в регионах России установлен и в ближайшее время будет объявлено о розыске подозреваемых в телефонном терроризме. Источники не уточнили, гражданами какого государства являются подозреваемые.

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