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Московский листок

Каталонский сепаратизм промаршировал по Барселоне

Опубликовано 16.09.2017 в разделе комментариев 0

испания независимость сепаратизм
Каталонский сепаратизм промаршировал по Барселоне

Сотни мэров каталонских городов вышли на марш в Барселоне с требованием разрешить референдум о самоопределении, против которого выступают власти Испании. Референдум должен пройти 1 октября, и власти в Мадриде пытаются воспрепятствовать его проведению. Генпрокурор велел задерживать мэров, которые поддерживают проведение плебисцита. 

Глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон выразил благодарность мэрам за то, что они не отказываются от идеи проведения референдума, несмотря на требование прокуратуры к полиции допрашивать тех глав городов, которые будут содействовать проведению референдума, а также задерживать тех, кто откажется явиться на допрос.

Как напоминает "Интерфакс", решение о проведении референдума было принято властями Каталонии в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде. 

Ранее генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии будет направлено распоряжение конфисковывать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии. 

Из распоряжения Масы также следует, что отделы региональной полиции должны вызывать на допрос в местную прокуратуру мэров каталонских городов, которые будут содействовать референдуму. Мэров могут привлечь к уголовной ответственности. 

Маса также обратился к спецслужбам Испании с просьбой внимательно отслеживать, ведут ли власти Каталонии подготовку к референдуму.

Напомним, 7 сентября Парламент Каталонии принял закон о референдуме: жителям автономного региона Испании предлагают ответить на вопрос о том, видят ли они Каталонию независимой республикой. Правительство Испании по традиции оспорит закон в суде. Сторонники независимости намерены провести опрос 1 октября, передает РИА "Новости".

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?" В законе говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.

Законопроект был принят по ускоренной процедуре в одном чтении голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством (72 депутата из 135), - "Вместе за да" и "Кандидатуры народного единства". Одиннадцать депутатов воздержались. Депутаты от Народной партии, Соцпартии Каталонии и центристской партии "Граждане" покинули зал заседания перед голосованием.

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