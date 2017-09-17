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Московский листок

Второй одесский Холокост

Опубликовано 17.09.2017 в разделе комментариев 0

Люди, собравшиеся в Одессе на митинг в связи с пожаром в детском лагере, пошли на штурм здания горсовета. Они требуют, чтобы к ним вышел мэр города Геннадий Труханов и его заместитель Зинаида Цвиринько.

Три ребенка погибли в ходе ночного пожара в детском лагере в Одессе. Сообщается, что пожар в лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. В это время внутри находились 150 детей, при этом 42 ребенка - непосредственно в горящем корпусе.

Во время пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе не работала звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в 2016 году. Детей разбудил запах дыма.

Ближайшее пожарное водохранилище был заполнено только на треть, что также осложнило тушение пожара.

Было возбуждено уголовное дело и объявлен траур. Полиция задержала всех, кто мог быть причастен к этой трагедии. Кроме директора лагеря, который в эту минуту находится в больнице. Сообщается, что ночью у него остановилось сердце.

Митингующие собираются остаться у здания горсовета на всю ночь. «Пока власть не проявит хотя бы малейшее уважение к своим гражданам, к своей стране, будем ждать господина Труханова (мэр Одессы - прим.ред.). Надо три дня, значит будем ждать три дня», — говорят очевидцы.

«Трое детей погибли в лагере, который торжественно открывал президент вместе с Трухановым, во время пожара, из-за отсутствия элементарных средств противопожарной защиты. У города минимум $150 млн свободных средств на развитие, которые разворовывают Труханов и его банда», — написал на своей странице в Facebook Михаил Саакашвили.



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