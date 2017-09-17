Чемпионат мира по футболу вздует цены

Центробанк России заявил о временном повышении инфляции в регионах проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, это касается Центрального и Северо-Западного федеральных округов — из-за увеличения потребления импортных товаров, так как они отличаются более высокой волатильностью цен, пишет ТАСС.

- То есть если не проводить чемпионат, то цены не взлетят, - предположил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И вот если бы спросили у людей, хотят ли они, чтобы именно у них в регионе так гоняли мячик, что поднялись бы цены? Думаю, мало бы кто согласислся. Но людей и не спросят. А ведь на русский язык все это переводится очень просто - во время чемпионата спекулянты будут совершенно бесконтрольно вздувать цены, пользуясь повышением платежеспособного спроса за счет гостей чемпионата. И мы должны радоваться?