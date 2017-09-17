В ДНР запретили украинское сало

Министерство агропромышленной политики и продовольствия самопровозглашенной ДНР запретило ввоз на территорию республики продукции из мяса свинины со всей территории Украины.

"Запрещён ввоз на территорию Донецкой народной республики мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т. д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) на Украине. Запрет касается и провоза данной продукции в ручной клади для собственных нужд, уточняет министерство.

В ведомстве отметили, что данная информация размещена на информационных стендах пунктов пропуска и в общественном транспорте, осуществляющем доставку пассажиров на КПП.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель заявил, что Варшава возведет забор на границе с Украиной, чтобы отгородить свою территорию от кабанов, которые являются разносчиками этой болезни. Власти Варшавы готовы потратить на ограждение порядка 30 миллионов евро, а его длина составит около 729 километров.