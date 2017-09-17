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Московский листок

В ДНР запретили украинское сало

Опубликовано 17.09.2017 в разделе комментариев 2

В ДНР запретили украинское сало

Министерство агропромышленной политики и продовольствия самопровозглашенной ДНР запретило ввоз на территорию республики продукции из мяса свинины со всей территории Украины.

"Запрещён ввоз на территорию Донецкой народной республики мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т. д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) на Украине. Запрет касается и провоза данной продукции в ручной клади для собственных нужд, уточняет министерство.

В ведомстве отметили, что данная информация размещена на информационных стендах пунктов пропуска и в общественном транспорте, осуществляющем доставку пассажиров на КПП.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель заявил, что Варшава возведет забор на границе с Украиной, чтобы отгородить свою территорию от кабанов, которые являются разносчиками этой болезни. Власти Варшавы готовы потратить на ограждение порядка 30 миллионов евро, а его длина составит около 729 километров.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик935 написал 17.09.2017 12:10
В России фальсифицированные продукты (как отрава?) в почете - зачем Людям долго жить, галерным это не выгодно?
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Правильно и сделали, что запретили это *****...
Ю. Гиммельфарб написал 17.09.2017 10:39
Правильно и сделали, что запретили. У нас сало считается некошерным продуктом и если его жрет какая-то свинья, то это является оскорблением наших религиозных чувств.
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