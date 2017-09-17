В Одессе начинается майдан

Палаточный городок разбили возле здания городского совета Одессы участники акции, собравшиеся на Думской площади после пожара в детском лагере «Виктория», который унес жизни троих детей.
В лагере, по данным СМИ, не было воды для тушения. Пожарным пришлось тянуть рукав к гидранту почти за километр.
Полиция попыталась убрать палатки с площади, после чего завязалась потасовка. Собравшиеся несколько раз пытались штурмовать здание. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Поступила также информация о взрывах светошумовых гранат.
В акции участвуют несколько сот человек.
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Williambuh написал 17.09.2017 13:14
Что это все значит революция, путч или очередная утка?
http://youtu.be/fMjx3BTP4tQ
Будет весело и страшно///// написал 17.09.2017 13:04
Серддобольный простой русский народ написал 17.09.2017 12:55
Лис написал 17.09.2017 12:41
стоик936 написал 17.09.2017 12:12
Одессу давно пора очистить от сионистов ?
Будет весело и страшно///// написал 17.09.2017 12:01
Лис написал 17.09.2017 11:01
ХХХ написал 17.09.2017 10:32