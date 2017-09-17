В Одессе начинается майдан

Палаточный городок разбили возле здания городского совета Одессы участники акции, собравшиеся на Думской площади после пожара в детском лагере «Виктория», который унес жизни троих детей.

В лагере, по данным СМИ, не было воды для тушения. Пожарным пришлось тянуть рукав к гидранту почти за километр.

Полиция попыталась убрать палатки с площади, после чего завязалась потасовка. Собравшиеся несколько раз пытались штурмовать здание. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Поступила также информация о взрывах светошумовых гранат.

В акции участвуют несколько сот человек.