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Московский листок

В Одессе начинается майдан

Опубликовано 17.09.2017 в разделе комментариев 8

В Одессе начинается майдан

Палаточный городок разбили возле здания городского совета Одессы участники акции, собравшиеся на Думской площади после пожара в детском лагере «Виктория», который унес жизни троих детей.

В лагере, по данным СМИ, не было воды для тушения. Пожарным пришлось тянуть рукав к гидранту почти за километр.

Полиция попыталась убрать палатки с площади, после чего завязалась потасовка. Собравшиеся несколько раз пытались штурмовать здание. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Поступила также информация о взрывах светошумовых гранат.

В акции участвуют несколько сот человек.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 8
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Williambuh
Williambuh написал 17.09.2017 13:14
Здравствуйте!
Что это все значит революция, путч или очередная утка?
http://youtu.be/fMjx3BTP4tQ
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ответ Лису
Будет весело и страшно///// написал 17.09.2017 13:04
Тебе бы все и сразу.В феврале 1917го очередь за хлебом выпнула царя(тоже,в своем роде,смена олигархов),а уже через 8 месяцев рулили большевики.А у нас что?Зюзя с презом тютюшкается,с руки кормится.А у хохлов где Симоненко?Под шконку запинали или еще нет?А про Revolution...Будет тебе и белка,будет и свисток.Знать еще не полной ложкой дерьмища черпанули все...
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страшноУ (17.09.2017 12:01) - Зa2.71бaл ты своими ''Хромыми кобылами''.
Серддобольный простой русский народ написал 17.09.2017 12:55
для всех этих буржуев-паразитов, жрущих, пьющих и оттягивающихся в подобных гaдюшникaх, ничего бы не пожалел - ни соломы, ни керосина.
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Будет весело и страшно/////
Лис написал 17.09.2017 12:41
Я не Навальный и мочить в сортире "неправильных" олигархов ради "правильных" не собираюсь от слова "совсем".Где Социалистические лозунги? Где призывы к смене всей Экономической модели? В общем,дворцовые перевороты мне совсем не интересны.
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(без названия)
стоик936 написал 17.09.2017 12:12
Порошенко, Труханов - сионисты, Аваков и Тимошенко - армЭны, зачем им заботся о славянских детях?
Одессу давно пора очистить от сионистов ?
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ответ Лису
Будет весело и страшно///// написал 17.09.2017 12:01
Пес с ним с Вальцманом,но вот смотри:простые люди не побоялись схлестнуться с полицаями и макнуть власть в их собственное дерьмо.А сколько у нас всего сгорело и утонуло из-за раззвездяйства и воровства?"Хромая лошадь","Булгария",дома престарелых(да вот пару дней назад у нас,в Ивановской области, пожар с трупами.И тишина...А у хохлов власть поневоле .опу чесать начнет,раз горадминистрации штурмуют..
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ГыГыГыГыГы......
Лис написал 17.09.2017 11:01
Кого на этот раз свергаем? Вальцмана? Вальцман-узурпатор!Вальцман-узурпатор!Долой Вальцмана!...Кто не скачет тот (сами придумайте)!Холивар фореве! Слава Украине! Слава Украине!
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Мысли вслух
ХХХ написал 17.09.2017 10:32
Поздно уже! Не воскресить! Раньше надо было головой думать!
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