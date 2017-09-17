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Московский листок

"Хамас" готовится к административной реформе в Газе

Опубликовано 17.09.2017 в разделе комментариев 0

палестина исламизм хамас фатх
"Хамас" готовится к административной реформе в Газе

Контролирующее сектор Газа палестинское движение "Хамас" объявило о начале подготовки к переговорам с противоборствующим движением ФАТХ. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Исламского движения сопротивления, передает ТАСС. Первым шагом должен стать роспуск администрации сектора Газа. 

В официальном сообщении, которое было опубликовано лидерами "Хамаса", говорится о том, что организация готова на проведение всеобщих выборов, а также на переговоры с движением ФАТХ о создании правительства национального единства. "Мы призываем к диалогу на основании Каирского соглашения 2011 года и к формированию правительства на основании соглашений достигнутых палестинскими движениями в 2011 году", - цитирует заявление NEWSru Israel. 

На минувшей неделе в Каире прошли переговоры контролирующих сектор Газа исламистов с представителями египетского руководства о перспективах межпалестинского урегулирования. В конце недели в египетскую столицу прибыла делегация палестинского движения ФАТХ. 

Представители исламистов поблагодарили правительство Египта за усилия, "которые оно прикладывает для достижения внутрипалестинского примирения". 

Руководство "Хамаса" выразило готовность без промедления организовать в столице Египта встречу с ФАТХ с целью заключения двустороннего соглашения и выработки механизмов его исполнения. 

Существование теневого правительства в Газе было главным поводом для санкций, которые были наложены главой Палестинской нацадминистрации Махмудом Аббасом на сектор Газа. Он сократил зарплаты работников общественного сектора и прекратил оплату поставок в сектор электроэнергии. В результате Газа осталась без электричества. 

Противоборство группировок ФАТХ и "Хамас" раскололо палестинскую автономию надвое в 2007 году. Прибрежный анклав оказался под руководством исламистов, а Западный берег возглавила легитимная с точки зрения мирового сообщества администрация Махмуда Аббаса. С тех пор отношения между враждующими фракциями оставались крайне напряженными, а все попытки примирить их на протяжении последних лет не принесли ощутимых результатов.

Напомним, палестинское движение "Хамас", признанное террористической организацией в Израиле и ряде других государств, в понедельник, 1 мая, обнародовало новую политическую доктрину на предстоящий период, из которой, по данным источников Reuters, исключен пункт с призывом к уничтожению Израиля.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya, документ в новой редакции обнародовал в Дохе (Катар) председатель политбюро движения Халед Машааль. 

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