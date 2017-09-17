Питерские полицаи пытали задержанных сигаретами и кипятком

В Петербурге арестовали двух сотрудников уголовного розыска, подозреваемых в пытках задержанных. Всего по делу проходят шесть человек, сообщается на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Суд накануне отправил под арест двоих - это бывший заместитель начальника угрозыска Невского районного отдела полиции Артем Морозов и оперативник того же отдела Сергей Котенко. Они, по данным следствия, прижигали задержанным ноздри и обливали их кипятком.

В деле два эпизода. Первый произошел в конце апреля 2017 года. Полицейские около одного из домов по проспекту Солидарности задержали и избили местного жителя, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков. Затем они доставили мужчину в отдел полиции, где продолжили его избиение, используя электрошокер и дубинки, а также прижигали ноздри его носа сигаретой, говорится на сайте СК. В дальнейшем подозреваемые сфальсифицировали документы, на основании которых он был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. "Фонтанка" называет имя пострадавшего - это 26-летний Алексей Чепелин.

Второй эпизод произошел ночью 18 мая. Полицейские зашли в букмекерскую контору, расположенную на улице Дыбенко, повредили имущество, а также порвали паспорта находившихся там лиц, после чего доставили охранника в указанный отдел полиции. В отделе полиции они требовали от него дать показания о якобы скупке им имущества добытого преступным путем. Его обливали горячей водой, не давая снять одежду. Не добившись нужных им показаний подозреваемые отпустили потерпевшего.

Морозов и Котенко участвовали в обоих эпизодах. Помимо них, в деле еще четверо подозреваемых: Андрей Барашков, бывший оперуполномоченный угрозыска, а также действующие оперуполномоченные Кирилл Бородич, Александр Ипатов и исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции Михаил Антоненко. Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 286 УК РФ - "превышение должностных полномочий с применением насилия".

Накануне Морозова вместе с Котенко отправили в СИЗО до 27 сентября. Они на суде заявили, что не признают свою вину. "Фонтанка" сообщает, что в Невский райсуд пришла внушительна группа поддержки - более 20 полицейских. В коридоре они активно обсуждали, что ныне арестованные коллеги - люди грамотные и хорошие полицейские.

Адвокаты бывшего замначальника Морозова и опера Котенко просили судью Газиза Баширова не отправлять под стражу их подзащитных. Однако судья согласился с доводами следствия о том, что оба могут повлиять на ход расследования.

Меру пресечения остальным задержанным изберут в воскресенье, 17 сентября.

Напомним, прецедент имелся. В 2014-м году Приволжский районный суд Казани определил наказание фигурантам резонансного дела о пытках в казанском отделе полиции "Дальний". К суду были привлечены восемь бывших полицейских: начальник отдела уголовного розыска Айнур Рахматуллин, заместитель начальника отдела полиции Фаиль Сабирзянов, замначальника угрозыска того же отдела Алмаз Василов, оперуполномоченные Рамиль Ахметзянов, Ильнар Ибатуллин, Амир Шарафуллин, Александр Фадеев, Денис Васильев.

Айнуру Рахматуллину судья назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет колонии строгого режима. Фаиль Сабирзянов приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Алмаз Василов приговорен к 15 годам колонии строгого режима, он признан виновным по статьям 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ, передает "Интерфакс".

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