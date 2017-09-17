Питерские полицаи пытали задержанных сигаретами и кипятком

В Петербурге арестовали двух сотрудников уголовного розыска, подозреваемых в пытках задержанных. Всего по делу проходят шесть человек, сообщается на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Суд накануне отправил под арест двоих - это бывший заместитель начальника угрозыска Невского районного отдела полиции Артем Морозов и оперативник того же отдела Сергей Котенко. Они, по данным следствия, прижигали задержанным ноздри и обливали их кипятком.
В деле два эпизода. Первый произошел в конце апреля 2017 года. Полицейские около одного из домов по проспекту Солидарности задержали и избили местного жителя, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков. Затем они доставили мужчину в отдел полиции, где продолжили его избиение, используя электрошокер и дубинки, а также прижигали ноздри его носа сигаретой, говорится на сайте СК. В дальнейшем подозреваемые сфальсифицировали документы, на основании которых он был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. "Фонтанка" называет имя пострадавшего - это 26-летний Алексей Чепелин.
Второй эпизод произошел ночью 18 мая. Полицейские зашли в букмекерскую контору, расположенную на улице Дыбенко, повредили имущество, а также порвали паспорта находившихся там лиц, после чего доставили охранника в указанный отдел полиции. В отделе полиции они требовали от него дать показания о якобы скупке им имущества добытого преступным путем. Его обливали горячей водой, не давая снять одежду. Не добившись нужных им показаний подозреваемые отпустили потерпевшего.
Морозов и Котенко участвовали в обоих эпизодах. Помимо них, в деле еще четверо подозреваемых: Андрей Барашков, бывший оперуполномоченный угрозыска, а также действующие оперуполномоченные Кирилл Бородич, Александр Ипатов и исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции Михаил Антоненко. Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 286 УК РФ - "превышение должностных полномочий с применением насилия".
Накануне Морозова вместе с Котенко отправили в СИЗО до 27 сентября. Они на суде заявили, что не признают свою вину. "Фонтанка" сообщает, что в Невский райсуд пришла внушительна группа поддержки - более 20 полицейских. В коридоре они активно обсуждали, что ныне арестованные коллеги - люди грамотные и хорошие полицейские.
Адвокаты бывшего замначальника Морозова и опера Котенко просили судью Газиза Баширова не отправлять под стражу их подзащитных. Однако судья согласился с доводами следствия о том, что оба могут повлиять на ход расследования.
Меру пресечения остальным задержанным изберут в воскресенье, 17 сентября.
Напомним, прецедент имелся. В 2014-м году Приволжский районный суд Казани определил наказание фигурантам резонансного дела о пытках в казанском отделе полиции "Дальний". К суду были привлечены восемь бывших полицейских: начальник отдела уголовного розыска Айнур Рахматуллин, заместитель начальника отдела полиции Фаиль Сабирзянов, замначальника угрозыска того же отдела Алмаз Василов, оперуполномоченные Рамиль Ахметзянов, Ильнар Ибатуллин, Амир Шарафуллин, Александр Фадеев, Денис Васильев.
Айнуру Рахматуллину судья назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет колонии строгого режима. Фаиль Сабирзянов приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Алмаз Василов приговорен к 15 годам колонии строгого режима, он признан виновным по статьям 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ, передает "Интерфакс".
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Василий(4) написал 17.09.2017 14:28
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Всем гражданам СССР следует иметь в виду, что им под видом "паспорта" некой "РФ" некая коммерческая фирма под названием "миграционная служба" выдали всего лишь аусвайсы с фальшивыми печатями. Гы-гы... Эта пиндосская коммерческая фирма Граждан СССР на территории же СССР определила "мигрантами" и выдала аусвайся с фальшивыми гербовыми печатями.
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Каждый "счастливый" обладатель аусвайса, выданного в путинском криминальном паханате, пусть откроет свой "мигрантский" аусвайс и линейкой измерит диаметр гербовой печати. Окажется эта печать диаметром 31-32 мм. Обратите внимание и на другие атрибуты этой печати размещенные по окружности. А потом бегом по вот этой ссылочке:
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http://vsepechati.ru/gost_r_51511-2001/
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чтобы ознакомиться с ГОСТом No Р 51511-2001:
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"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ
ПЕЧАТИ С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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Так что выданные Гражданам СССР мигрантские аусвайсы еще и с фальшивыми печатями, а кроме того коммерческая организация, зарегистрированная под номером DUNS - 531298725 компанией D&B в США, не является государством. Но этот путинский криминальный сброд государственных преступников, коллаборационистов на оккупированной территории РСФСР/СССР старается имитировать деятельность некоего "государства", которое никем не учреждено, никем легитимным путем не признано, никем не проводилась демаркация, обозначение границ этого ельце-путинского криминального паханата, как государства. Вот такие вот пироги с козлятами. Ага...
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Выдали оккупанты Гражданам СССР мигрантские аусвайсы и они же их в любой момент могут отобрать и разорвать. Какие проблемы-то?
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Гражданам СССР надо иметь в виду только то, что они никогда не выходили из гражданства СССР и не смотря на наличие у них мигрантских аусвайсов Граждане СССР так и продолжают оставаться Гражданами СССР и они никогда не вступали в гражданство несуществующего так называемого "государства рф". Просто наша страна временно находится в оккупации путинского бандформирования, являющегося коллаборационистским.
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Левон Казарян: <<Это государственное преступление, так как паспорт - собсвенность государства>>
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Кокой еще "паспорт" и какого такого "государства", а?
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Ну-ка, пожалуйста, будьте другом и сошлитесь на легитимный закон о так называемом "паспорте РФ"? Желаю вам успехов в поиске такого "закона". :)
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Во-вторых, не могли бы вы мне рассказать о том, кем и когда определены границы так называемого ельце-путинского криминального паханата, который государственные преступники называют "РФ"? Соответственно, и в этом благородном деле я вам желаю всяческих успехов. :)
Левон Казарян написал 17.09.2017 13:36
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Это государственное преступление, так как паспорт - собсвенность государства.
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Как-то полицейский в Центральном отделе полиции, или тогда еще милиции, г.Еревана, отдавая мне паспорт, нагло швырнул его на стол, и я сделал ему замечание.
Василий(4) написал 17.09.2017 13:29
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http://www.youtube.com/watch?v=b9-lCBlNorU
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А какая может быть судебная система в путинском криминальном паханате, который под видом коммерческой компании "РФ", зарегистрирован под номером DUNS - 531298725 компанией D&B в США
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Это полнейшая чушь и абсурд, если иностранная коммерческая компания заявляет о том, что у нее якобы имеется какая-то судебная система. Это невозможно в принципе, это оксюморон. Кроме этого надо иметь в виду, что эта американская фирма на территории СССР занимается коммерческой деятельностью безо всяких правоустанавливающих документов от СССР. По факту это вражеская оккупационная структура занимающаяся мародерством на оккупированной территории РСФСР/СССР, осуществляющая политику геноцида народов РСФСР/СССР.
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Аналогично у коммерческой структуры не может быть и никаких полицейских, а это просто вооруженное бандформирование наемников, которое охраняет государственных преступников, коллаборационистов и терроризирует граждан оккупированной РСФСР/СССР.