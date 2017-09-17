Православные рэп не любят, а "Славу КПСС" и вовсе расстреляли бы, намекнул Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своими демонстративно консервативными взглядами, призвал расстрелять рэперов Оксимирона и Гнойного (выступающий и под ником "Слава КПСС") - участников самого популярного летнего баттла.

Как передает "Комсомольская правда", своими воззрениями на рэп Милонов поделился в Петербурге во время дискуссии о современных культурных явлениях.

Рэп Милонов назвал "музыкой помоек" и призвал помнить о прошлых заслугах: "Музыка помоек не подобает нашему городу. Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм. Оксимирона и Гнойного стоило бы расстрелять". Затем, как уверяет КП, Милонов понял, что погорячился, и призвал воспринимать последнюю фразу как гротеск.

Также депутат высказался о деле режиссера Кирилла Серебренникова, заявив, что защищают его потому, что это модно. "У нас от абортов гибнут миллионы. И в то же время в интернете в соцсетях призывают спасать кошечек… На зонах людей пытают и убивают, а тут чувака посадили под домашний арест, и все возмущены. Поэтому не хочу говорить про Серебренникова, у него еще все неплохо, по сравнению с теми людьми, которым на самом деле нужна помощь", - сказал Виталий Милонов.

Накануне рэп-баттлы обсуждали на телеканале "Культура" в эфире с участием Гнойного и бывшего министра культуры Михаила Швыдкого.

Между тем определённые успехи народа православного и Путину покорного в направлении подавления и искоренения всяческой недостойной земли русской крамолы - имеются в столице иной, не северной, в Москве. Милонов-то только пугает, а кто-то из "патриотов" уже действует!

В Москве на улице Гиляровского в районе метро "Проспект Мира" Николая Ляскина, координатора московского штаба оппозиционного политика Алексея Навального, несколько раз ударили железной трубой. Удары пришлись в голову и по плечу, сообщает "Медиазона".

Ляскин госпитализирован в Институт имени Склифосовского, о чем он сам написал в Twitter.

"На меня напали на выходе из штаба, мы шли с товарищем забрать газеты из машины. И неожиданно сзади ударили железной трубой по голове. Второй удар пришелся по плечу", - рассказал Ляскин "Медиазоне".

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