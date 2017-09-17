ВСУ сбили российский беспилотник у Новогродовки

В зоне конфликта в Донецкой области Украины вблизи города Новогродовка (к северо-западу от Донецка) упал беспилотник российского производства. Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба украинской спецоперации.

Пресс-центр АТО утверждает, что беспилотник - "Орлан-10", который производят в России.

"Украинская ПВО не успела сбить вражеский беспилотник "Орлан", хотя и хорошо отслеживала его маршрут. Вчера, в первой половине дня "Орлан" упал сам из-за технического сбоя системы", - цитирует "Интерфакс".

По данным украинской стороны, "Орлан-10" собирает российское предприятие "Специальный технологический центр". На сайте СТЦ модель не указана. На фотографиях беспилотника видны некоторые надписи на русском языке, отмечает "Дождь".

По мнению штаба АТО, беспилотник свидетельствует об "участии России в войне против Украины" и поставках боевикам непризнанных республик со стороны РФ.

Россия категорически отрицает вмешательство в военные действия на юго-востоке Украины.

Отметим, что инцидент этот случился на фоне нового витка эскалации донбасского конфликта. Вчера в Донецкой народной республике заявили, что отвергают идею о размещении миротворцев ООН на границе контролируемой территории с Россией. Об этом в интервью RT сказал Денис Пушилин, полпред ДНР.

Ввод миротворцев обсуждается в связи с российскими предложениями Совбезу ООН. При этом формат миссии стороны представляют по-разному. Россия ориентирована на то, что легко вооруженная миссия будет работать на линии разделения между территориями, контролируемыми ополченцами и ВСУ. В Киеве и на Западе считают, что у миссии должен быть широкий мандат на работу по всей территории непризнанных республик.

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