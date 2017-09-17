Клоунский мирный захват "Авроры" направлен против учений "Запад-2017"

В Петербурге антивоенные активисты в костюмах клоунов выстроились на палубе крейсера "Аврора". Они требовали роста военного бюджета: "Несправедливо, что у школ, больниц и пенсионеров еще есть какое-то обеспечение, в то время как на эти деньги мы могли бы устроить военные учения, а потом - убивать!".

Акция состоялась в воскресенье днем. Группа клоунов держала в руках плакаты: "Оно воюет", "Нам нужны враги" и "Не служил - не клоун".

По словам фотографа Давида Френкеля, который сделал снимки людей на "Авроре", они представились "антивоенными активистами "Клоунского государства".

RTVi сообщает, что в группу вошли гражданские активисты, феминистки и художники из группы "Родина".

Демонстранты утверждают, что они пародировали военные учения "Запад-2017" и военную пропаганду в целом. По их словам, цель такой пропаганды - отвлекать население от реальных проблем.

Охрана крейсера выгнала активистов с корабля. Никого не задержали, хотя и требовали удалить фотографии.

Совместные военные учения России и Белоруссии начались 14 сентября. В понедельник, как сообщила пресс-служба Кремля, инспектировать их в Ленинградской области будет президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Напомним, последним мирным захватом "Авроры" отличились нацболы в 1997-м году.

А на счету ленинградской "Родины" пока только одна акция, следы которой, правда, теряются в Сети...

Менее года назад в Ленинграде прошла акция под лозунгом "Война - безработица - ноябрь". Мероприятие организовала арт-группа "Родина", сообщалось на странице группы в соцсетях Facebook и "ВКонтакте". По данным СМИ, акция прошла на кладбище и у железной дороги. Активисты сфотографировались с плакатами "Давайте это терпеть", "Ты ничего не изменишь", "Боль, пустота, патриотизм", "Ни свободы, ни равенства, ни братства", "Все будет плохо и никогда не кончится" и другими.

Участники перформанса описали его так: "Увы-парад для увы-патриотов. Слова - группы "Родина", настроение народное".

"Акцию мы придумали 1 мая этого года, потому что было ощущение несовпадения эмоций первомайской демонстрации и общего ощущения уныния. И тогда придумалось "Война - безработица - ноябрь" как противоположное лозунгу "Мир! Труд! Май!" Мы хотели озвучить нашу коллективную депрессию. Есть же карнавалы, когда все делятся своей радостью. А нам нужен был негативный активистский карнавал. Посыл, думаю, очевиден. Но это не отменяет нашу любовь к Родине. Просто мы не ура-патриоты, а увы-патриоты", - сообщила агентству "Росбалт" организатор Дарья Апахончич.

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