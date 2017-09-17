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Московский листок

Трамп по-прежнему плевать хотел на Парижское соглашение: он живёт на острове...

Опубликовано 17.09.2017 в разделе комментариев 3

сша кризис климат парижские соглашения
Трамп по-прежнему плевать хотел на Парижское соглашение: он живёт на острове...

Дональд Трамп продолжает считать Парижское соглашение по климату "плохой сделкой" и не собирается отказываться от решения выйти из него. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в эфире телеканала ABC. Накануне газета The Wall Street Journal утверждала, что администрация оценивает возможности не отказываться от соглашения при наличии определенных условий. 

"Трамп считает это соглашение плохой сделкой для американцев", - подчеркнул Макмастер. Он подчеркнул, что Вашингтон может принять такое соглашение, лишь если оно станет выгодным для американцев. Информацию WSJ Макмастер назвал лживой. 

Трамп считает, что договор перераспределяет американские богатства в пользу других стран и обернется потерей миллионов рабочих мест для Соединенных Штатов. 

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.

Кстати, наплевательское, а точнее потребительское отношение к климату со стороны США подтверждается недавним эпизодом, имевшем место на постсоветском пространстве.

29 августа в Казахстане в момент очередной годовщины закрытия Семипалатинского полигона Назарбаев открыл в торжественной обстановке международный банк низкообогащённого урана, а в реальности хранилище отходов атомных электростанций, которые якобы будут вновь перерабатываться в топливо. Официальная пропаганда постаралась объявить данное событие моментом небывалого международного масштаба и торжеством миротворческой политики Елбасы.

Примечательно, что церемония открытия проходила в международном отеле «Хилтон» в Астане, хотя сам банк расположен в тысячах километрах от ханской ставки, а именно в Восточном Казахстане и воздвигнут на базе Ульбинского металлургического завода. В усть-каменогорском банке будет находиться резерв низкообогащенного урана массой 90 тонн. СМИ уже писали, что два года назад в хранилище на базе того же УМЗ уже было завезено 18 тонн отходов с атомных станций Японии и США. 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
АБВГ написал 17.09.2017 23:04
В то время когда мы вынуждены сжигать дорогостоящие энергоносители, чтобы обогреться, эти люди собрались в Париже для того, чтобы бороться с теплом. Потепление климата выгодно для России и этому нудно всячески способствовать.
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(без названия)
!!Q-Q!OQQ!---TOTJA--BOG!!!&&& написал 17.09.2017 22:57
-Таки клизматическое соглашение - полная лажа! То таки да! Это все таки сорос придумал, анаяху - это непонятно! таки, наверное - просто наброс гнавентилятор... То таки да...
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(без названия)
Демократия это колбаса. написал 17.09.2017 22:22
Если на Солнце вспышки и температура на Марсе растет, то при чем здесь Парижское соглашение?
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