"Арселор Миттал" вступил в бой с профсоюзами в Темиртау

Чтобы сэкономить миллионы на соцвыплатах и льготах для рабочих, администрация АМТ отказалась подписывать колдоговор.

Складывается впечатление, что АО «АрселорМиттал Темиртау» пошло в отказ. Причем постепенно и от всего. Не важно: будь то устранение нарушений экологического законодательства, выполнение требований промышленной безопасности или заключение договора с ТОО «Окжетпес Т» о поставке тепловой энергии для горожан, заключение меморандума с властями о сотрудничестве или решение суда о выплате очередного штрафа. Исключительно из-под палки, через длительные судебные процессы о понуждении выполняются законы той страны, куда приехали и получают прибыль.

Если учесть, что некоторые ключевые посты в компании занимают прибывшие из Украины и неизвестно как настроенные менеджеры, тут нужно не просто ухо держать востро, а смотреть в оба… Нам нужно расшатывание социальной обстановки, второй майдан? Однозначно, нет. Чем занимается компания тихой сапой в последнее время? Компания напрягает. Напрягает металлургов и шахтеров, напрягает горожан, властей, контролирующие органы…Компания в целом создает напряженность, не давая людям никакой уверенности в завтрашнем дне. Отказ от выплаты так называемых среди шахтеров «гробовых» — единовременного пособия, которое выплачивается по выходу на пенсию — повлекло за собой 300 заявлений об увольнении. Это стабильность? Это уверенность в завтрашнем дне для людей?

Элементарная жадность

АО «АрселорМиттал Темиртау» отказалось заключать коллективный договор, который для рабочих служил хоть какой-то гарантией выжить на предприятиях копании. Нет, прямого и честного отказа не последовало. Действуют исподтишка.

Колдоговор, с трудом подписанный в 2014 году, считался одним из лучших в республике. За ним стоит огромная работа и профсоюза «Жактау», и компании. В этом году срок его истек. В январе началась работа по согласованию пунктов нового договора, теперь единого для всех структур АМТ: и металлургов, и угольщиков. Срок действия старого колдоговора по соглашению стороны был продлен до 1 сентября.

Анна Адом, директор по персоналу АМТ, на конференции трудовых коллективов вела себя странно: люди о жестких условиях труда, она улыбается, люди о том, что детей не на что в школу собирать, она улыбается, люди о нищете и кредитах, а ей все весело.

— Если в начале группы хоть как-то работали, то в июле-августе правление начало эту работу тормозить. Почему так происходило? Скорее всего, кто-то из центральной комиссии дал указание вообще не рассматривать никакие пункты, — считает Виктор Щетинин, председатель профсоюза металлургов «Жактау». — На заседаниях центральной комиссии картина была похожей: сначала мы хоть немного работали, а затем руководитель группы, г-н Губин, по любому поводу говорил: «Этот вопрос – в протокол разногласий». Мы спрашивали: «Почему?». Но ответа не было. И получилось, что 30% пунктов, основных, которые несут серьезную финансовую нагрузку, остались несогласованными. О чем в этой ситуации еще можно говорить?

На обсуждение пунктов договора компания направляла сотрудников, которые не полномочны были принимать какие-то решения. Госпожа с Украины – Анна Адом, директор по персоналу, лишь единожды снизошла до такого важного дела – как проект колдоговора, и то под давлением профсоюзов… Впрочем, она и на конференции трудовых коллективов вела себя странно: люди о жестких условиях труда, она улыбается, люди о том, что детей не на что в школу собирать, она улыбается, люди о нищете и кредитах, а ей все весело.

Самое значимое – социальные льготы, доплаты и т.д. – АО «АрселорМиттал Темиртау» согласовывать отказалось. Почему и дураку понятно. Соблюдение того, что защищено законодательством Казахстана – это финансовый расход, который АМТ больше, видимо, нести не хочет. Жадность… Элементарная жадность.

— С первого заседания мы почувствовали, что правление не настроено заключать полноценный коллективный договор. Первый пункт, который был не согласован – «Возмещение ущерба в связи со смертью работника семье погибшего и родителям, если родители пенсионеры». Кроме как кощунством, это никак не назовешь. Хотя сейчас администрация повсюду заявляет о том, что в отношении погибших на шахте «Казахстанская» будет выполнено все, что положено по Коллективному договору. Но в их понимании никакого Коллективного договора с 1 сентября уже не существует, — констатирует Виктор Щетинин.

Акт «доброй воли»

Объясним почему. Несмотря на действовавшее до 1 сентября соглашение о продлении срока колдоговора,

правление издало приказ №835 от 29 августа 2017 года о введении в действие с 1 сентября положений, которые ранее были приложениями Коллективного договора. Те самые, которые остались несогласованными. Якобы, компания берет на себя все социальные выплаты и льготы, и будет сама защищать своих работников. Эдакий акт доброй воли.

— Тем самым, работникам «подскажут», что профсоюз больше не нужен, и что правление может все сделать для них самостоятельно. Но в таком случае, тот колдоговор, который будет заключен (с согласованными, но гораздо менее значимыми положениями – прим. авт.) пойдет вразрез с законодательством, потому что в него не будут внесены вышеуказанные пункты, — поясняет председатель профкома «Жактау».

Это одно. А второе: завтра сменится руководство, и ни о каких актах доброй воли речи может не вестись. Вспомните, как правление пыталось урезать заработную плату на 25% в 2015 году, и профсоюз с помощью госорганов и администрации Президента добились отмены этого распоряжения. А до этого правление не хотело повышать заработную плату на 10% по просьбе Президента, и опять пришлось добиваться…

И сейчас этот финт с актом «доброй воли» ничего кроме недоверия у людей не вызывает. Не верят люди компании больше, не верят.

Вопреки Конституции

Особенно после конференции трудового коллектива, которая прошла 1 августа. Компания не пошла ни на какие переговоры по поводу повышения заработной платы, шуруя, как ледокол, по-своему неизвестно кем намеченному курсу – внедрение грейдовой оплаты труда. Более того, после конференции один из руководителей администрации провел совещание с начальниками цехов, где потребовал от них выйти из профсоюза.

— Компания перешла к открытой конфронтации, — отмечает Виктор Щетинин. — Подобное давление — это грубое нарушение нашего законодательства и нашей Конституции, согласно которым каждый гражданин самостоятельно решает, в какую партию ему вступать или не вступать, быть ему в профсоюзе или нет. Сегодня правление не только предпринимает меры по выхолащиванию колдоговора, оставляя только те пункты, которые не несут значительной финансовой нагрузки, но и занимается вмешательством во внутренние дела профсоюза, собирает руководителей, настаивает на их выходе из профсоюза и заставляет работать в этом направлении со своими подчиненными.

Профсоюзы считают, что все предпринимаемые правлением действия по Коллективному договору, заработной плате, в отношении профсоюзов связаны с их неуступчивой позицией: заработная плата должна быть повышена, все выплаты и доплаты, которые были в прежнем колдоговоре, должны быть сохранены и включены в новый коллективный договор.

Встретимся в суде

По сути, если бы не профсоюзы, то с 1 сентября 2017 года работники АО «АрселорМиттал Темиртау» остались бы без колдоговора. Один из лучших в республике – в таком виде он не нужен компании, это же деньги. АМТ делает вид, что профсоюзов нет, и упорно принимает самостоятельные решения.

— Мы предложили продлить срок действия коллективного договора до тех пор, пока профсоюз и правление не придут к общему решению, однако, в ответ на нашу просьбу, срок действия был продлен только до 16 сентября текущего года. За такой короткий период мы не успеем согласовать все пункты, положения.

Профсоюзы после неоднократных переговоров с правлением обратились в суд с иском о признании бездействия АО «АМТ» по не заключению Коллективного договора и не включению в него пунктов, обеспечивающих сохранение социальных льгот и гарантий, незаконным; об определении условия действия нового Коллективного договора; о понуждении АО «АМТ» заключить новый единый Коллективный договор.

Кроме того, профсоюзы заявили об обеспечении иска в виде запрета АО «АМТ» прекращать и приостанавливать социальные доплаты и выплаты, льготы и гарантии, предоставление дополнительных отпусков и др. по пунктам разделов 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 действующего Коллективного договора от 18.07.2014 до рассмотрения дела по существу; а также об обязании АО «АМТ» исполнять обязательства по действующему колдоговору от 18.07.2014 по пунктам разделов 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

31 августа суд поддержал заявления профсоюзов и принял соответствующие определения. АО «АМТ» запрещено прекращать и приостанавливать социальные доплаты и выплаты, льготы и гарантии, предоставление дополнительных отпусков и другие положения действующего Коллективного договора.

Как добились повышения зарплаты металлурги в Кривом Роге

11 мая 2017 года утром у здания администрации «АрселорМиттал Кривой Рог» собралось более тысячи работников предприятия. Люди требовали повышения зарплат и улучшения условий труда, иначе, мол, остановим производство. «Требуем улучшить медицинскую страховку», «За двоих я стал пахать – меньше стал я получать», «Мы недовольны низкой зарплатой» – колыхались транспаранты над огромной массой людей. К людям вышел представитель профсоюзов, однако протестующие засвистали его и не дали ему выступить. Металлурги требовали, чтобы с ними поговорил генеральный директор и руководство комбината.

Затем митингующие вошли внутрь здания и еще раз, более убедительно, озвучили администрации свои требования. Криворожане грозили остановить производство, объявить массовую голодовку до тех пор, пока им не поднимут зарплату.

И они добились своего. Уже через неделю генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжит Калон объявил о повышении заработной платы рабочих до 70 процентов.

Максимум, на что администрация была нацелена – принятие некоего подобия куцего сборника. Добавлю, что руководитель комиссии со стороны правления — директор по персоналу АО «АМТ» Анна Адом за все время приняла участие только в одном заседании, и только после наших настоятельных требований.

Материал по теме:

Лакшми Миттал пытается уничтожить профсоюзы в Караганде