Скворцова и её Минздрав собираются сэкономить на больничных для "тёмных" семей

Минздрав хочет ограничить выплаты родителям, которые не прививают детей. О рассмотрении такой возможности рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Кроме того, ведомство разрабатывает меры по борьбе с медицинской дезинформацией - например, ВИЧ-диссидентами, отвергающими существование вируса иммунодефицита. О повышении здоровья нации Скворцова рассказала в интервью программе "Итоги недели" на НТВ.

Говоря о родителях-отказниках, не делающих детям прививки, Скворцова указала, что возможности Минздрава по воздействию на них ограничены. "Но мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным", - цитирует ТАСС.

Как именно будет пересматриваться эта статься социальных выплат, Скворцова не разъяснила.

От редакции: Не разъяснила, а вот очень и зря! Ведь тут - "депендс", как говорят французы. И ВИЧ-диссиденты это действительно зло безусловное, которое надо лечить принудительно, а вот прививочки комплексные - зло совсем другое, с которым бороться не просто родители имеют право, а обязаны. Есть пример, и есть он совсем рядом, хоть и в Киеве. Комплексная прививка в 3 года повлекла за собой аутизм у нормально развивавшейся, весёлой девочки - причём эти гады, которые придумали для экономии фармацевтических кампаний и для их же прибылей так делать, всё сливать в один укол, эти черти ещё и не предупреждают, что так может быть (хотя обязаны, и на препарате это написано)! Что в одном из тысячи случаев ребёнок станет аутистом по чисто имунно-химическим последствиям, которые прививка от кори-скарлатины-коклюша несёт.

Другие прививки, тоже комплексные, вызывают у дошколят дикую аллергию, крапивницу и температуру - такую, что скорую вызывали мы, было дело, и только укол снижал аллергическую реакцию на укол предыдущий, по плановой вакцинации... Почему в СССР, когда нам делали все прививки по отдельности - не было таких проблем, таких жутких последствий на всю жизнь (!!!)? Так бурно и бесчеловечно при капитализме развивается наука? Вот пусть Скворцова сперва разберётся с этим поганым бизнесом на здоровье детей, с этой оптимизацией, а потом уж лезет в больничные листы и в семьи со своей пропагандой! Наука, конечно, должна диктовать - но когда она во благо.

Д.Ч.