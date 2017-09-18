В Кремле "собака лает - ветер носит"

В воскресенье 17-го августа нечаянно увидел кусок передачи Киселёва о его любимом путине - о том, какой тот замечательный, особенно тем, что в 60 лет и в хоккей выучился играть, и на пианино, и на лыжах, и стерхов в полёт провожать. Я всё ждал, когда же он скажет, что путин научился работать президентом, но вот это как раз Киселёва не волновало. Раз в хоккей умеет играть, то и президент замечательный.

И захотелось мне сделать маленькое дополнение к моей предыдущей статье об оглуплении населения, тем более, что я наткнулся на картинку с уже старой (2014 года) цитатой выступления путина http://i1.wp.com/mtdata.ru/u28/photo24A7/20226362225-0/original.jpg. А потом поискал что-либо более информативное по поводу этой цитаты и нашёл статью, и не какого-то там хухры-мухры, а целого исполнительного директора Института информационных войн Юрия Баранчика. Профессионала!

Его восторженный вопль в REGNUM назывался «Валдайская речь Путина: отступление закончено!». Оказывается, что эта речь путина поразила до глубины души этого героя информационной войны, поразила всё теми же словами с картинки:

«Запад дальше может прыгать, скакать, угрожать, истерить, Россию это больше не волнует. Мы сделали свой выбор, и теперь будем его последовательно претворять в жизнь. Работы еще — непочатый край. Отступление закончилось. Теперь — только вперед. Это не значит, что мы будем теперь воевать с Западом. Нет. Это значит, что теперь мы будем руководствоваться своими национально-государственными интересами. А если за них надо будет воевать — значит, будем воевать». https://regnum.ru/news/1860310.html

Не будем о грустном - о том, как Кремль эти три последних года руководствовался национально-государственными интересами, и как воюет за них сегодня. В Сирии. И как Запад истерит.

Просто вдумайтесь в смысл фразы.

Путин изображает «пердизента Роисси» с 2000 года, и теперь, после этой его «валдайской речи» получается, что только через 14 лет до путина дошло, что нужно руководствоваться «своими национально-государственными интересами»! А 14 лет Кремль чьими интересами руководствовался?

Путин сообщил, что отступление закончил. А зачем отступал 14 лет и перед кем?

Про путина молчу - что с артиста взять? Но ведь это интеллектуальный уровень кукловодов путина - коротенькую речь этому артисту подготовить не могут так, чтобы содержание этой речи смех не вызывала. Могли написать путину, что ничто не заставит его отказаться от отстаивания национально-государственных интересов? Могли! Могли, но не они - у них ума не хватило. Могли написать, что ничто не заставит его прекратить наступление? Могли! Но опять таки не они - и это оказалось не по уму интеллектуалам Кремля. Как и полагается дебилам, эти кукловоды не соображают, что говорят, и что заставляют говорить путина.

Правда, ведь у дураков эта речь путина вопросов и не вызывает, тот же Баранчик радостно пишет: «И теперь наши базовые ценности будут определять наши дальнейшие действия». Теперь! Будут!

А раньше?

Если бы «пердизент» сменился, то тогда такое выступление ещё имело бы смысл в устах нового президента, но каким идиотом надо быть, чтобы написать несменяемому артисту Кремля такую речь?! Каким идиотом надо быть, чтобы заставить его признаться, что Кремль 14 лет не руководствовался интересами России?

Что ещё смешно, ведь этот Баранчик, хвастаясь информированностью, не удержался написать, что путин уже заявлял то же самое и раньше: «…программная речь российского лидера, аналогичная его выступлению в Мюнхене в 2007 году», - то есть, сообщил, что в Кремле «собака лает - ветер носит» - никто не помнит, что путин болтал несколько лет назад.

«Похвалил» Баранчик «национального лидера»!

«Дебилы, бл…ть!» ©

Единственно, на что у них ума хватает, - Навальному палки в колёса ставить, да и тут ими не ум, а мандраж руководит.

P.S. Написал и задумался: а сколько же ума должна иметь оппозиция в России, чтобы за столько лет не справиться с такими дебилами в Кремле? Сколько ума надо, чтобы ввиду эдакого «национального лидера», вызывать у своих сторонников ненависть не к нему, а к Навальному?

От редакции: Пару слов в защиту оппозиции, к которой относится и Ю.И.Мухин, то есть и в защиту Ю.И.Мухина от его убийственной критики.

Представьте себе, что вы едете на "ушастом" "Запорожце", а вас подрезает танк Т-80. Почему подрезает? А потому что им управляет дебил, даже целый экипаж дебилов. А вы - не дебил, но в "Запорожце". Мощи у вас никакой, движок и так еле-еле тянет. Брони вам по конструкции не положено, не говоря уж о пушке и пулемете.

И вот вы едете за танком, в бессильной досаде давя на клаксон - это ваше единственное "оружие".

Надеюсь, аналогия понятна. Даже тем, кто в танке...

А Навальный тоже на "Запорожце", только у него еще и прав водительских нет, отобрали. Но он, стоя на обочине, тоже давит на клаксон (ему на день рождения подарили "бибикалку" от "мерседеса"), пытаясь заставить других поверить, что вот-вот пойдет на таран и столкнет танк в кювет.

Что интересно, находятся такие, кто верит.

А.Б.