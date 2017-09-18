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Московский листок

Зачем в Крыму уже три бюста Николаю Кровавому?

Опубликовано 18.09.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 2

путин крым царь
Зачем в Крыму уже три бюста Николаю Кровавому?

Вы поняли, где это? В Крыму, где на всю Европу прозвучало всемирно-историческое напутствие: «Денег нет, но вы держитесь».

Кто-то в соцсетях сразу категорично заявил, что пенсионные прибавки бабушек и дедушек как раз и пошли на отливку трех бронзовых голов царя-отреченца. Но мы пока спешить не будем.

Поясним лишь, что одну голову тогдашняя крымская прокурорша Н.Поклонская водрузила на высокий постамент у входа в Левадийский дворец. Торжественное открытие, аплодисменты, цветы и т.д.

Вторую голову, никого особо не спрашивая, распорядилась поставить у входа в прокуратуру напротив окон своего кабинета, чтобы черпать из нее надзорно-карательное вдохновение.

А третью – вы будете смеяться – при большом скоплении духовных особ и гостей взгромоздили в Евпатории на набережной им. первой женщины-космонавта Героя Советского Союза Валентины Терешковой. Что вызвало, конечно, кручение у висков в адрес инициаторов.

Четвертую, говорят, соорудят возле резиденции крымского хана.., то есть наместника, в общем, заведующего полуостровом С.Аксенова. Ему вроде без такой головы ни одна умная мысль в голову не приходит.

Он уже напитался идеями реставрации монархии и объявил, что Владимиру Владимировичу очень даже к лицу, если уж не диктатура, то пожизненное правление всенепременно.

Это и понятно. Если ты декларируешь за год ок. 3 млн. руб. дохода, а твоя супружница – 33 млн., то лишний комплимент хозяину Кремля не повредит.

Это теперь как индульгенция. Никто не будет интересоваться ни родственничками и знакомыми девушками в правительстве, ни источниками женушкиных мильёнов, кои за год выросли в девять раз. При другом-то президенте, небось, за них пришлось бы и загреметь на галеры.

Так откуда миллионы на три головы самого безголового российского самодержца последних веков?

Тут надо вспомнить, что Николай II, по свидетельствам современников, русским был на 1/127-ю. Основная кровь в нем была немецкая, датская, шведская и т.д.

А женился он после романа с балериной Матильдой на немецкой принцессе-лютеранке Алисе Гессенской. Александрой-то Федоровной она стала накануне свадьбы после крещения и принятия православия.

Так что, по ходу пьесы, для Российской Империи, русских мужиков и баб это была немецкая пара на русском троне, если что. Никого это, конечно, не оправдывает, но знать надо.

И когда наша Няша картинно плачет о невинно убиенном последнем русском государе императоре, она, как всегда, немножко нежно лукавит. Не русским он был.

Ну, как с мироточением ее личного бюста у прокуратуры, каковое комиссия РПЦ из пяти священников поспешила опровергнуть.

За всю историю христианства на святой Руси не было случая, чтобы замироточила металлическая болванка, которой народ побежал с ребятишками «прикладываться, чтобы исцелиться». А тут ведь… полный альбац!

А потому в своих заметках «Мурка» - гимн партии власти?» депутат четырех созывов Госдумы, а ныне руководитель аппарата фракции КПРФ неугомонная Нина Останина сделала интересное предположение. Деньги на бронзовые морды экс-царя вполне могли придти в нищий Крым из-за рубежа.

«Опровергните меня, Сергей Валерьевич, если это не так, - отважно попросила коммунистка г-на Аксенова. - А заодно и поведайте, за что Вы так полюбили царя-расстрельщика собственного народа?». (https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/163332.html).

Но ничего зав.полуостровом опровергать не стал, хоть и не вылезает из Твиттера. Зачем ему выдавать своих зарубежных или отечественных спонсоров?

Так для чего в Крыму уже три бюста экс-царя? Ответа ни от кого добиться не удается. Их ставили по чиновничьему произволу без всякого совета с населением. Ни референдума тебе, ни опроса.

А, может, люди высказались бы против? Может, предложили бы другое использование денег, которых так не хватает сакральному полуострову, на который Кремль, похоже, махнул рукой.

Это еще раз наталкивает нас на мысль, что «бабки» выделялись целевым назначением. И совсем не для поддержки крымских бабушек и дедушек, коим не случайно велено «держаться».

С какой же целью насаждается этот авантюрный монархизм? Россия, как известно, по Конституции, - республика, и всякая пропаганда монархизма и абсолютизма есть покушение на конституционный строй. Не так ли, Наталья Владимировна?

Вот почему в начале декабря я по просьбам коллег обратился к главе Администрации президента А.Вайно с Открытым письмом «Выходит, вопрос о реставрации монархии у нас уже решен?» (http://forum-msk.org/material/news/12543963.html).

Если кто-то все еще наивно полагает, что наши острокритические обращения и журналистские запросы на имя президента, главы его канцелярии, генпрокурора, шефов МВД, ФБС, Следкома и т.п. как-то доходят до высоких адресатов, тот, конечно, нежно ошибается.

Между нами и ними сидят мощные подразделения по борьбе с письмами трудящихся. То есть по работе с ними. Они приставлены зорко следить, чтобы ни одна свежая мысль не проникла в головы их сиятельств. Они же не чугунные и не бронзовые, так что могут и расстроиться.

Вот и на наше журналистское послание к Антону Эдуардовичу насчет готовности России к реставрации монархии я получил изящное вразумление. Дескать, вы обратились не по форме, так что не ждите ответа по существу. А могли бы и дать в морду.

Но это еще больше укрепило наши подозрения. Если, несмотря на то, что Россия - правопреемница СССР, а не царской империи, а бюсты и памятники «Николаю Кровавому» растут как грибы после дождя - значит, тут что-то нечисто. Наверняка что-то готовится.

Возможно, после предстоящего самоназначения 18 марта Владимира Владимировича как раз и коронуют на вечное правление. Чем он хуже Рахмона или какого-нибудь Эрдогана? Да ничем!

А пока ожидается, что портреты организатора и вдохновителя «кровавого воскресенья» будут висеть не только в думской Няшиной обители. Но и в апартаментах каждого министра, депутата, сенатора, губернатора, мэра, начальника ЖЭКа и слесаря-сантехника с английским уклоном.

И, конечно же, ими всенепременно закупятся «Кресты», Бутырка и «Матросская тишина». Для умиротворения таких своих почетных VIP-сидельцев, как господа Белых, Улюкаев, а может быть, даже и подмосковный Воробьев.



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Всего комментариев к статье: 2
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Зачем в Крыму уже три бюста Николаю Кровавому?
Имперец17 написал 18.09.2017 03:34
Более шести тысяч истуканов Ленина не обеспечили построение коммунизма! Количество не перешло в качество! Почему!?
На этот вопрос может ответить только подлинный марксист Рафик Кулиев.
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скоро Няша родит
Пуританин написал 18.09.2017 02:31
Вся эта катавасия вокруг "Матильды" кончится тем, что Няша объявит: я беременна от духа бюста Николая-2. Непорочное зачатие случилось во время его мироточения
Страна с облегчением вздохнет
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