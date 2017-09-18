В Павлодаре увеличили на 20% зарплату рабочим

«Евразийская промышленная группа» увеличила на 20% зарплату рабочим электролизного завода и других предприятий корпорации в Павлодарской области. Конечно, это нельзя рассматривать как некий жест доброй воли, это во многом вынужденная мера работодателей, опасающихся выступлений рабочих по примеру шахтеров и металлургов Карагандинской области, потребовавших повышения зарплаты на 30%.

В целом данная подачка вовсе не успокоила и не удовлетворила рабочих, так как ее трудно назвать даже индексацией. За последние годы инфляция и девальвация настолько съели реальную зарплату на предприятиях добывающей промышленности, что повышение на 20 или даже на 30% ситуацию не изменят и не поднимут плачевный уровень жизни трудящихся в областных центрах и моногородах.

С другой стороны действия «Евразийской промышленной группы» олигарха Машкевича, решившей пойти на опережение, можно также назвать результатом страха перед возможными забастовками, которые могут охватить целые отрасли. Необходимо в этой ситуации еще более усилить нажим на работодателей, готовых сейчас пойти на значительные уступки. Тем более, что предприятия черной и цветной металлургии получили значительную прибыль за минувший и этот год за счет девальвации национальной валюты и снижения реальной заработной платы рабочих.

Карагандинским металлургам и шахтерам сейчас надо не только отстоять свои профсоюзы «Жактау» и «Коргау», но и приступить к наступательным действиям через подачу заявок на проведение митингов и акций протеста, через создание инициативных групп на шахтах и в цехах по подготовке массовой забастовки. Только радикальные, массовые и скоординированные действия, забастовки и акции протеста способны отрезвить олигархов и выбить из них необходимые уступки!

От редакции: Следует заметить, что там, где рабочие бьются за свои интересы, там и уступки со стороны "хозяев жизни" есть. А там, где "сидят на попе ровно", никаких устпок нет - а зачем уступать тому, кто ничего не требует?