Фискальная экономика РФ ставит рекорды

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), ограничения на выезд задолжавших государству россиян в период с января по сентябрь 2017 года позволили взыскать с них 41,1 млрд рублей.
По данным ФССП, на 1 сентября этого года в России было выдано 1,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж, при этом вылететь на летний отдых в период с июня по август не смог 11 921 должник.
Нормальное государство думает о том, как увеличить реальные доходы граждан - Сталин, например, регулярно снижал цены, а Брежнев - поднимал зарплаты и пенсии.
Государство, которое сконстролил Ельцин и каковое получил в наследство Путин, думает лишь о том, как бы половчей обобрать граждан. Нисколько не заботясь о том, где граждане будут брать деньги на многочисленные и весьма изобретательные поборы.
Разумеется, ничего нового Путин не изобрел, песня 13 века о Щелкане, где воссоздана картина монголо-татарского ига, повествует как царь Азвяк Таврулович раздает своим родственникам русские города. Один из них — Щелкан — отправляется собирать дань:
С князей брал по сту рублев,
С бояр по пятидесят,
С крестьян по пяти рублев;
У которого денег нет,
У того дитя возьмет;
У которого дитя нет,
У того жену возьмет;
У которого жены-то нет,
Того самого головой возьмет.
Давайте вспомним "этапы большого пути" - становления системы поборов на Руси конца ХХ - начала ХIХ веков.
Сначала появились налоги на всё и, соотвественно, к ним присовокупились налоговая инспекция и налоговая полиция. Это еще при Ельцине, действовали они совершенно как бандиты из 90-х, только в форме.
Потом к ним присоединилась та самая ФССП - решения судов теперь подкрепляются силовой структурой, имеющей даже собственный спецназ. Зачем? Ну, наверно, "головой брать"...
А к формам поборов вместе с налогами добавились и весьма извращенные - например, поборы с водителей в виде камер автоматической фиксации нарущений, платные парковки, платная же эвакуация автомобилей, утилизационные сборы, тот же навязший в зубаз "Платон", платные дороги... Квартиры и дома обвесили всевозможными счетчиками - на свет, на воду, на газ. Удивительно, что нет пока счетчика на канализацию - считают только водоотвод, суммируя объемы поступившей холодной и горячей воды. А дерьмо? Почему-то пока не фиксируется дополнительная масса отходов, только потребленная вода... И мусоросборники под мусоропроводами веса отходов не фиксируют. Просто недопустимое транжирство государственных доходов!
Зато предлагается уже и налог на обувь.
Путин решил оставить нас босиком
Вот и сейчас - конституционное право на отдах тоже облагается дополнительными поборами.
"Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск" (статья 37, п.5 Конституции РФ).
А вот, оказывается, 12 тысяч россиян права на отдых были лишены благодаря бдительности ФССП. Хотя массовым репрессиям были подвергнуты 1,6 миллиона граждан - принудительное взыскание долгов это и есть вариант массовых репрессий. Жен и детей, слава богу, пока не отобрали, зато чем их кормить после выплаты всех долгов - это тоже исключительно частное дело граждан. Головой тоже пока не берут, видимо, справедливо полагая, что расходы на веревку и мыло должен нести сам клиент - число самоубийств в стране неуклонно растет.
Анатолий Баранов
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пистолетами-пулеметами и автоматами Калашникова. написал 18.09.2017 03:35
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Кроме того, на четырех судебных приставов по ОУПДС предусматривается один 5,45-миллиметровый автомат Калашникова (АКС-74У или АК-105) и пистолет-пулемет калибра 9 миллиметров ("Бизон-2", ПП-2000 или ПП-91 "Кедр").