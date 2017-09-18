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Московский листок

Нефть в мире дешевеет, а бензинчик-то в РФ подорожает благодаря правительству Мити

Опубликовано 18.09.2017 в разделе комментариев 2

кризис сырьевая империя медведев нефть либералы
Нефть в мире дешевеет, а бензинчик-то в РФ подорожает благодаря правительству Мити

На бюджетных совещаниях в правительстве принято решение дополнительно поднять акцизные сборы на топливо, сообщили "Ведомости". 

По сведениям источников газеты, повышение пройдет в два этапа - с 1 января и с 1 июля. Оба раза цена повысится на 50 копеек за литр. При этом Налоговый кодекс предусматривает индексацию акцизов на инфляцию в 4%: не более 30 копеек для бензина и не более 23 копеек для дизельного топлива.

Как рассказали федеральные чиновники, повышение принесет в бюджет до 60 миллиардов рублей. Предполагалось, что индексация сборов на инфляцию добавит 25 миллиардов рублей. По их словам, решение об увеличении акцизов вряд ли изменится, но может быть отложено перед президентскими выборами. 

В августе стало известно, что рост цен на бензин в России опередил инфляцию примерно в два раза. 

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею отмены транспортного налога в случае повышения акциза на бензин. По ее мнению, это было бы хорошей мерой для поддержки пенсионеров и ветеранов, которые пользуются автомобилями в теплое время года.

Тем временем граждане РФ становятся должны государству-Трубе (которое даже здесь же добываемый и изготовляемый бензин не может сделать для них доступным) всё больше. 

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), ограничения на выезд задолжавших государству россиян в период с января по сентябрь 2017 года позволили взыскать с них 41,1 млрд рублей.

По данным ФССП, на 1 сентября этого года в России было выдано 1,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж, при этом вылететь на летний отдых в период с июня по август не смог 11 921 должник.

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Всего комментариев к статье: 2
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Это доказывает, что в РФ не рынок и конкуренция, а феодальный монополизм!
Имя написал 18.09.2017 11:20
Как собсна и во всем мире. Никакой конкуренции нет ! Повсеместный диктат монополий. Это я не в оправдание наших утырков, это факт.
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(без названия)
йкео написал 18.09.2017 11:08
Это доказывает, что в РФ не рынок и конкуренция, а феодальный монополизм!
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