В Балаклаве идут интересные манипуляции с жильем граждан

Жители Балаклавы — жильцы домов 10 и 10б по улице Новикова вышли на акцию протеста. Некий застройщик решил надстроить над существующими четырьмя этажами многоквартирных домов ещё три.

Сайт crimeapress.info сообщает: "При этом мнение жильцов было учтено весьма странным образом. Большая часть владельцев квартир категорически против увеличения этажности. При этом граждане ссылаются на весьма объективные факторы от особенностей фундамента до норм требований сейсмической безопасности. Но… Удивительным образом застройщик располагает полным согласием жильцов, якобы принятым на так называемых общественных слушаниях, которые и в самом деле проводились."

Для российского законодательства это некоторым образом новость - как проводить надстройку зданий? На основании каких норм? Будет ли это считаться капитальным ремонтом с отселением или как?

В принципе, в Крыму и Севастополе происходит много такого, что в других регионах РФ невозможно.

Скажем, исторические дома объявляются "аварийными" и подлежащими сносу на основании... решений еще украинского периода, принятых на основе совершенно другого законодательства и в другой стране. Причем официально дома идут под снос, но в реальности сносить их никто не собирается - людей убирают в менее престижные районы, а на месте из жилья собираются делать что-то "элитное" и дорогое.

При этом никто не может даже гарантировать людям, что жилье, которое им предоставляет город, "чистое" с юридической точки зрения - нередко на один и тот же объект имеется два комплекта документов на собственность, один российский, а другой украинский (а Украина не признает никаких российских документов, принятых в Крыму после 2014 года). И вот украинский пакет документов на собственность сначала закладывается украинскому же банку, а тот - продает эти "долги" уже сугубо российским коллекторам. И граждан, купивших или получивших жилье совершенно добросовестно, начинают выселять из квартир и домов.

А.Б.