20 шахтеров в Забайкалье объявили голодовку

В городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края 20 бывших шахтеров закрытого рудника объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты, передает РИА «Новости».
Двадцать бывших шахтеров находятся в актовом зале администрации, власти поселения проинформировали о ситуации собственников рудника компанию «Южуралзолото», краевые власти, а также правоохранительные органы.
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папа видал этого Путина. тащи другого! написал 18.09.2017 11:38
стоик939 написал 18.09.2017 11:36
Ёзя написал 18.09.2017 11:26
Все голодают за голому королю письма пишут...
А забрать свое у тех, кто не платит очко жим-жим.
"Этот народ не победить - он сам раньше сдастся." (с)
мама тоже голодала, голодала, да не выголодала! написал 18.09.2017 10:54