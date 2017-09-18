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Московский листок

20 шахтеров в Забайкалье объявили голодовку

Опубликовано 18.09.2017 в разделе комментариев 4

20 шахтеров в Забайкалье объявили голодовку

В городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края 20 бывших шахтеров закрытого рудника объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты, передает РИА «Новости».

Двадцать бывших шахтеров находятся в актовом зале администрации, власти поселения проинформировали о ситуации собственников рудника компанию «Южуралзолото», краевые власти, а также правоохранительные органы.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 4
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антиресно Путин пляшет!
папа видал этого Путина. тащи другого! написал 18.09.2017 11:38
Голодать тупым полезно!
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(без названия)
стоик939 написал 18.09.2017 11:36
Сколько стоило убийство щуки сортирным Карликом с показом этого старческого маразма по ТВ ?
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(без названия)
Ёзя написал 18.09.2017 11:26
"За то что вы нас унижаете мы будем себя плетьми бить"(с)
Все голодают за голому королю письма пишут...
А забрать свое у тех, кто не платит очко жим-жим.
"Этот народ не победить - он сам раньше сдастся." (с)
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антиресно Путин пляшет!
мама тоже голодала, голодала, да не выголодала! написал 18.09.2017 10:54
Рудник закрыт, работы нет. Может, администрация там лишняя? Вот и убрать эту администрацию, если пользы от нее никакой.
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