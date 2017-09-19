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Московский листок

России нужен президент, который пересмотрит итоги приватизации

Опубликовано 19.09.2017 в разделе комментариев 0

чубайс приватизация
России нужен президент, который пересмотрит итоги приватизации

"Массового пересмотра итогов приватизации не будет", - недавно подтвердил своё решение президент РФ В.В.Путин.

И президент прав, когда это заявляет. Потому что пересматривать-то нечего.

Потому как никакой приватизации посредством ваучеров не было, а была одна колоссальная махинация, когда для одних чубайсовские ваучеры означали владение заводами-пароходами-телеканалами, нефтью-газом-алмазами, а для других, эти же ваучеры, были лишь красивыми фантиками.

И вот на вопрос, как такое могло произойти, следует искать ответ прежде всего Следственному Комитету Российской Федерации.

А вообще, подобный вопрос: будет или не будет пересмотр итогов приватизации, должен решать не президент и не Госдума, а народ, хоть бы и посредством референдума.

И дабы президент не сомневался, что такой пересмотр нужен, неплохо бы петицию составить, хотя бы за миллионом подписей.

А вообще, России нужен президент, который будет иметь мужество пересмотреть приватизационную махинацию.

Пока страной правят воры и жулики, обокравшие собственный народ, ничего хорошего ни страну, ни её народ не ждёт.

Что же касается нехватки сидячих мест для жуликов в следственном изоляторе, так на то сейчас в РФ открываются частные тюрьмы. Всем жуликам места хватит.

А если жуликам и ворам хватит места в тюрьмах, то и народу должно хватить денег на достойную жизнь.



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