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Московский листок

Вялое шоу "выборы" в столице сменило шоу "Процессъ над либераломъ"

Опубликовано 18.09.2017 в разделе комментариев 6

приватизация кризис позор либералы силовигархия роснефть минэкономдеградации
Вялое шоу "выборы" в столице сменило шоу "Процессъ над либераломъ"

В первоначальных материалах по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева говорилось, что тот вымогал взятку у главы "Роснефти" Игоря Сечина в Москве, а не в Индии, сообщил 18 сентября на суде по делу Улюкаева сотрудник ФСБ Алексей Калугин, выступающий в качестве свидетеля. 

"Первично информация была, что вымогательство происходило в Москве. Это было указано в заявлении и документах", - цитирует Калугина ТАСС. 

Сотрудник спецслужбы пояснил, что заявление о вымогательстве было подано в ФСБ главой "Роснефти" Игорем Сечиным и экс-руководителем службы безопасности "Роснефти", генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. Сначала оно было зарегистрировано в 9-м управлении ФСБ, но спустя 12 дней его передали в управление "К" (контрразведка в кредитно-финансовой сфере). 

После получения заявления Фектистов был опрошен. "Сама суть заявления и опрос Феоктистова говорили о том, что господин Улюкаев обратился к Сечину в Москве", - уточнил Калугин. Он добавил, что "видел опрос Феоктистова". 

Свидетель уточнил, что узнал о том, что вымогательство произошло за границей, из СМИ. "Впоследствии, уже из СМИ, даже не из документов, узнал, что умысел формировался на территории другого государства. А первично предполагалось, что это происходит в Москве", - приводит слова Калугина сайт "Медиазона". 

На вопрос, на основании чего именно был сделан такой вывод, свидетель ответил, что "заявление (о вымогательстве) подавалось в Москве, детали не раскрывались". "Исходя из опроса, Улюкаев обратился к Сечину в Москве. Уточнения поступили уже потом", - добавил Калугин. 

Он уточнил, что подготовка к оперативному эксперименту, в рамках которого Улюкаеву была передана взятка, велась как минимум с октября 2016 года. В день проведения эксперимента Сечину передали сумку с деньгами, которые обработали специальным составом. Позднее ее нашли в автомобиле Улюкаева, в корзинке, где находилось также несколько бутылок вина. 

По поводу сумки Улюкаев сказал, что получил ее от Сечина. Он полагал, что там какой-то подарок. На вопрос, откуда деньги, Улюкаев отвечать отказался, а потом сделал какое-то замечание в протоколе. О чем в нем говорилось, свидетель не помнит. Позднее в суде был изучен протокол осмотра места происшествия, составленный Калугиным. Из него следует, что в замечании Улюкаева шла речь о том, что он не помнит, откуда сумка взялась в багажнике. 

Кто именно дал указание задержать машину министра, Калугин также вспомнить не смог. Оперативный эксперимент проводился на основании постановления, которое сделал коллега Калугина, пояснил он в суде. Также свидетель добавил, что Улюкаев не возражал против обыска. 

Позднее свидетель упомянул, что распоряжение о следственных действиях в отношении Улюкаева ему дал Иван Ткачев. Ранее Ткачев занимал пост начальника управления собственной безопасности ФСБ, его заместителем был Олег Феоктистов. В сентябре 2016 года стало известно о назначении Ткачева руководителем управления "К" СЭБ ФСБ.

"Два пальца": версия с вымогательством на Гоа 

Ранее прокурор утверждал, что Улюкаев потребовал взятку у Сечина на Гоа. "15 октября 2016 года, находясь в служебной командировке в штате Гоа Республики Индия на саммите глав государств стран БРИКС, Улюкаев потребовал от Сечина взятку в сумме 2 млн долларов в качестве благодарности за дачу им положительного заключения на осуществление сделки по приобретению пакета акций "Башнефти", - утверждало гособвинение. 

Также из оглашенных в Замоскворецком суде материалов дела следовало, что Улюкаев вымогал у Сечина взятку в 2 млн долларов, показывая ему "два пальца". 13 сентября на процессе по делу был допрошен охранник Сечина Вадим Деревягин, ставший свидетелем разговора Сечина и Улюкаева во время игры главы "Роснефти" в бильярд на саммите БРИКС на Гоа в 2016 году. Гособвинитель огласил протокол допроса Деревягина на стадии следствия, в ходе которого следователь спросил, видел ли Деревягин жест Улюкаева в виде "двух пальцев". 

"Я наблюдал игру на бильярде Сечина, к нему подходили разные лица, подбадривали, в том числе Улюкаев. Они общались не больше пяти минут, разговор их я не слышал, каких-либо жестов со стороны Улюкаева в виде двух пальцев я не видел, но не могу утверждать, что такого жеста не было", - ответил на вопрос следователя Деревягин. 

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года после встречи с Сечиным в офисе "Роснефти", откуда он вышел с портфелем, в котором были деньги, и "корзинкой с колбасой". Ему предъявили обвинение в вымогательстве взятки в размере 2 млн долларов за положительную оценку, с помощью которой "Роснефть" могла приобрести "Башнефть". Улюкаев своей вины не признает и обвиняет Сечина и Феоктистова в провокации. 

Экс-министр находится под домашним арестом до 27 января 2018 года в своей квартире на Минской улице в Москве. Ранее суд наложил обеспечительный арест на десять земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области, а также на денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 млн рублей. На счетах в российских банках были арестованы денежные средства Улюкаева на общую сумму более 1 млн долларов и 280 млн рублей. Следующее заседание по делу Улюкаева назначено на 10 утра 20 сентября.

Редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный с трудом сдерживает классовую ненависть:

- Честно говоря, в этом как бы показательном процессе на одной скамье должны оказаться и обвинители и обвиняемый, вот тогда-то и начнётся самое интересное. И Минэкономдеградации по итогам процесса надо расформировать, как и квартировавший на его месте Минрегион ранее разогнали, а в здание заселить Музей кино! Вглядываясь, словно в графические произведения Гойи, то в одно, то в другое лицо этих как бы противостоящих сторон, я понимаю, как далеко зашла Россия без социализма в трясину всевластия частной собственности. И вот, какой-то жалкий поэтишка, эффектно рифмующий то-сё, но который просто оказался в нужном месте среди мальчиков-практикантов, которых в Венгрии, словно пионеров, вместе с Глазьевым, Чубайсом и Гайдаром учили тому, что капитализм это хорошо и "эффективно" - с осунувшимся лицом сидит как бы напротив всесильного "чекиста", хотя состояния всех этих "чекистов" подползает к триллионам, они буквально лопаются от нефти, и на скамье подсудимых давно должны сидеть сами... Но мы смотрим предложенный нам сериал, где в каждой серии всё более спавший с лица теоретик приватизации (не первый в их числе - так, пешка, заурядный практик уничтожения единой социалистической собственности) острит цитатками и обнаруживает свою непогрешимость, а как бы от имени государства вещает такое мефистолевАтое мурло, что и в бандитском сериале показывать страшно... Но - приходится верить "Государству" в лице данного Свидетеля - да, этот самый поэтишка не давал "Государству" приватизировать очередной кусок заблудшей в Башкирии социалистической собственности, приватизировать чтобы тотчас перепродать Катару, Китаю или с кем там вёл переговоры тот, кто ещё не спал с лица? Да это же государственное преступление - что они сперва 19,5% продали Гленкору и Катару, а теперь, год спустя всего, ещё столько же продадут КНР! Народ, очнись - преврати этот процесс в процесс над силовигархией, которая под судейский шумок и убогую радость быдла "вона, очередного либерала судят, поделом йим, прихватизации проводникам!" - как раз и осуществляет заветы Ельцина, и недра России перестают принадлежать её народу, и скоро лэйблы иностранных нефтедобытчиков запестрят среди наших сибирских деревень! Вот - преступление (та самая гостайна, на которую указал брезгливо Свидетель - мол, что-то щелкопёрики там разгласили в пылу), причём преступление, за которое когда-то якобы и судили Ходорковского, мол, не дали вывести в США там какие-то активы... Впрочем, об этом я уже говорил. Но честно вам скажу - мечтаю увидеть, как выдернут затычку и из Свидетеля, и его сальный лик Фантомаса начнёт сдуваться, как ранее улюкаевский, и все увидят, что на месте всесилия "чекистов" была только личная алчность дорвавшихся до соцсобственности братков-приватизаторов. Такого ты, Москва ещё не видела - куда там "Трём толстякам" Олеши!.. "Повторятся сказки наяву", как пел Егор Летов... Но тут круче сказок, как мы видим, и ещё не то увидим!  

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На суде по делу о двухмиллионной взятке Улюкаев обвинил ФСБ и силовигарха Сечина в провокации



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Лис написал 18.09.2017 16:17
Допустим что я идеалист но я никогда не считал что консолидация правящего класса носит только местячковый характер.Все взаимосвязано.И я совсем не против нового Циммервальда.И даже больше.Улюкаев -это марионетка международного финансового криминала.И его "заслуги" перед Родиной не меньше чем нефтесоса Сечина.
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,професссианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
ДокторЪ!жЫдо/хохловедов ДальССкИЙ!! написал 18.09.2017 16:17
=" Редактор ФОРУМа.мск Д.Черный с трудом сдерживает классовую ненависть:"= ________________ДроЧер.
.
мОтя, ты, это, памперССом подстрахуйся от недержания-то,
а то мало ли чО !
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Re: Re: если б...
Д.Ч. написал 18.09.2017 16:04
это субъективный идеализм, если не солипсизм - ненависть-то они к себе питают, однако оставаясь у руля, они питают более развитые экономики, централизация капитала в США опустошает целые материки - смотрим на Африку, там целые мусорные города есть, где компьютеры утилизируют, в вечной грязи рождаются и живут дети, хронические заболевания печени там у всех, по глазам (желтые белки) видно... так что от субъективного идеализма нам надо переходить к диамату, коллективности и к суду над нефтесосами
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Re: если б...
Лис написал 18.09.2017 15:36
А что Вы еще хотите от этих зверей,которые так и не стали людьми?Паразитировать на труде себе подобных-это их суть.К счастью коммунистические ресурсы как раз неограниченны.Даже нефть не органического происхождения.Все современные турбины могут работать не только на мазуте но и на газе.К тому же ЕС уже в 2030 году хочет просто запретить автотранспорт на ДВС.Да и насчет "питают" тоже спорно.Лично я считаю что кроме ненависти к себе "любимым" они больше ничего не "питают".
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если б...
Д.Ч. написал 18.09.2017 15:19
коли б они только глотками друг друга питались - а они же в виде нефти НАШЕ будущее воруют, коммунистическое. ресурсы, увы, ограничены - а сейчас они питают мировой капитализм, то есть реакцию
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 18.09.2017 15:14
Чем больше таких тварей как Улюкаев и Сечин перегрызут друг другу глотку тем лучше для всех.Это "жжжжжжжж" неспроста.Корыто пустеет а пацанские замашки остались.
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