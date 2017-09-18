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Московский листок

Евфрат форсирует Армия Асада, игиловская флотилия разгромлена ВКС

Опубликовано 18.09.2017 в разделе комментариев 1

сирия игил минобороны возмездие
Евфрат форсирует Армия Асада, игиловская флотилия разгромлена ВКС

Самолеты российских воздушно-космических сил (ВКС) уничтожили флотилию судов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на Евфрате и прибрежную инфраструктуру. Видео публикует Федеральное агентство новостей. 

Катера и баржи, использовавшиеся боевиками для переброски подкреплений и подвоза боеприпасов, уничтожены. После ударов с воздуха и артподготовки спецназ сирийской правительственной армии форсировал реку и закрепился на восточном берегу. 

Отряды сирийских правительственных войск, тем временем, усиленные подразделениями четвертой танковой дивизии, при поддержке воздушно-космических сил России форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора по наведенной инженерными подразделениями понтонной переправе, сообщил в понедельник Минобороны РФ. 

"Штурмовые отряды сирийской армии выбили боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) из ряда деревень на восточном берегу Евфрата и развивают наступление в восточном направлении, расширяя захваченный плацдарм", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник. 

5 сентября представители российского военного командования в Сирии заявили, что сирийская правительственная армия контролирует 85% территории страны. "До полного уничтожения ИГИЛ на территории Сирии осталось освободить около 27 тыс. кв. км территории республики", - заявил тогда начальник штаба российской группировки в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин.

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Всего комментариев к статье: 1
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Это победа!
Лис написал 18.09.2017 16:03
Ура! "Православный" талибан бежит.Осталось только одну всем известную "организацию" назвать террористической и запрещенной в России.И золотой ключик наш!
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