Евфрат форсирует Армия Асада, игиловская флотилия разгромлена ВКС

Самолеты российских воздушно-космических сил (ВКС) уничтожили флотилию судов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на Евфрате и прибрежную инфраструктуру. Видео публикует Федеральное агентство новостей.

Катера и баржи, использовавшиеся боевиками для переброски подкреплений и подвоза боеприпасов, уничтожены. После ударов с воздуха и артподготовки спецназ сирийской правительственной армии форсировал реку и закрепился на восточном берегу.

Отряды сирийских правительственных войск, тем временем, усиленные подразделениями четвертой танковой дивизии, при поддержке воздушно-космических сил России форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора по наведенной инженерными подразделениями понтонной переправе, сообщил в понедельник Минобороны РФ.

"Штурмовые отряды сирийской армии выбили боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) из ряда деревень на восточном берегу Евфрата и развивают наступление в восточном направлении, расширяя захваченный плацдарм", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

5 сентября представители российского военного командования в Сирии заявили, что сирийская правительственная армия контролирует 85% территории страны. "До полного уничтожения ИГИЛ на территории Сирии осталось освободить около 27 тыс. кв. км территории республики", - заявил тогда начальник штаба российской группировки в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин.

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