Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Каталонскому сепаратизму пытается препятствовать полиция: изъято сто тысяч плакатов

Опубликовано 18.09.2017 в разделе комментариев 1

евросоюз референдум испания сепаратизм каталония
Каталонскому сепаратизму пытается препятствовать полиция: изъято сто тысяч плакатов

Гражданская гвардия Испании конфисковала 100 тыс. плакатов и брошюр с пропагандой референдума о независимости Каталонии, намеченного на 1 октября. Об этом сообщает газета ТАСС со ссылкой на газету La Vanguardia. 

По информации издания, правоохранители обнаружили печатную продукцию в ходе обысков в типографии в каталонском населенном пункте Оспиталет-де-Льобрегат. 

Ранее сообщалось, что в полиция Каталонии изъяла более 1,3 млн печатных материалов по референдуму в Каталонии. 

Референдум в Каталонии о независимости от Испании пройдет 1 октября. Соответствующий закон подписал 7 сентября глава каталонского правительства Карлес Пучдемонт.  

Согласно данным опроса, большинство граждан Испании выступает против проведения референдума. 

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?" В законе говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.

Законопроект был принят по ускоренной процедуре в одном чтении голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством (72 депутата из 135), - "Вместе за да" и "Кандидатуры народного единства". Одиннадцать депутатов воздержались. Депутаты от Народной партии, Соцпартии Каталонии и центристской партии "Граждане" покинули зал заседания перед голосованием.

Оппозиции не удалось предотвратить принятие закона в "ускоренном порядке", несмотря на то что весь день представители трех партий всеми возможными способами затягивали обсуждение закона - заседание прерывалось в общей сложности шесть раз.

Депутаты от оппозиционных партий намерены обратиться в Конституционный суд и обжаловать принятие закона, заявив о нарушении их прав как народных избранников. 

Материалы по теме:

Каталонский сепаратизм промаршировал по Барселоне

Каталония готова провести референдум о независимости от Испании



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Лис написал 18.09.2017 16:39
А вот интересно если бы коренное население Северной Америки захотело провести подобный референдум чтобы ответили власти США?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужна ли России прогрессивная шкала подоходного налога?:
Результаты
Интернет-ТВ
Второй одесский Холокост
Второй одесский Холокост
17.09.2017
Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
15.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Защитница детей попытается защитить и "тёмных" родителей от фурии Скворцовой (0)
Каталонскому сепаратизму пытается препятствовать полиция: изъято сто тысяч плакатов (1)
Евфрат форсирует Армия Асада, игиловская флотилия разгромлена ВКС (1)
Вялое шоу "выборы" в столице сменило шоу "Процессъ над либераломъ" (6)
20 шахтеров в Забайкалье объявили голодовку (8)
В Балаклаве идут интересные манипуляции с жильем граждан (5)
Нефть в мире дешевеет, а бензинчик-то в РФ подорожает благодаря правительству Мити (6)
Фискальная экономика РФ ставит рекорды (25)
В Павлодаре увеличили на 20% зарплату рабочим (2)
Зачем в Крыму уже три бюста Николаю Кровавому? (41)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Андрей Фетисов Андрей Фетисов: Фотограф Филиппо Замбон: Всё началось с отцовского Зенита
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Главное в деле Улюкаева : что свои так обошлись
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Ураган в Европе: мигранты
Дарья Митина Дарья Митина: Эксперимент
Максим Калашников Максим Калашников: О "первом министре" Навального и триумфе "Ростсельмаша"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss