Каталонскому сепаратизму пытается препятствовать полиция: изъято сто тысяч плакатов

Гражданская гвардия Испании конфисковала 100 тыс. плакатов и брошюр с пропагандой референдума о независимости Каталонии, намеченного на 1 октября. Об этом сообщает газета ТАСС со ссылкой на газету La Vanguardia.

По информации издания, правоохранители обнаружили печатную продукцию в ходе обысков в типографии в каталонском населенном пункте Оспиталет-де-Льобрегат.

Ранее сообщалось, что в полиция Каталонии изъяла более 1,3 млн печатных материалов по референдуму в Каталонии.

Референдум в Каталонии о независимости от Испании пройдет 1 октября. Соответствующий закон подписал 7 сентября глава каталонского правительства Карлес Пучдемонт.

Согласно данным опроса, большинство граждан Испании выступает против проведения референдума.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?" В законе говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.

Законопроект был принят по ускоренной процедуре в одном чтении голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством (72 депутата из 135), - "Вместе за да" и "Кандидатуры народного единства". Одиннадцать депутатов воздержались. Депутаты от Народной партии, Соцпартии Каталонии и центристской партии "Граждане" покинули зал заседания перед голосованием.

Оппозиции не удалось предотвратить принятие закона в "ускоренном порядке", несмотря на то что весь день представители трех партий всеми возможными способами затягивали обсуждение закона - заседание прерывалось в общей сложности шесть раз.

Депутаты от оппозиционных партий намерены обратиться в Конституционный суд и обжаловать принятие закона, заявив о нарушении их прав как народных избранников.

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