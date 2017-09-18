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Московский листок

Защитница детей попытается защитить и "тёмных" родителей от фурии Скворцовой

Опубликовано 18.09.2017 в разделе комментариев 0

дети минздрав правозащита вакцинация
Защитница детей попытается защитить и "тёмных" родителей от фурии Скворцовой

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова выступила против предложения Минздрава "наказывать" родителей за отказ от вакцинации детей. Об этом омбудсмен написала в своем Facebook. 

"Понимаю стремление Минздрава усилить профилактику заболеваний, но не могу согласиться с инициативой "наказывать" родителей непривитых детей неоплаченным больничным", - написала Кузнецова. Ведь в конечном итоге, по ее словам, пострадают дети - они не получат должного ухода, если родитель решит остаться на работе, а не сидеть дома с сыном или дочерью. 

Кроме того, непонятно и то, каким образом будет устанавливаться вина родителя и на чем будет основываться уверенность врача или специалиста Фонда социального страхования, что ребенок заболел по причине несделанной прививки, указывает омбудсмен. 

"Ну и главное: наказание не может быть стимулом заботы о здоровье", - уверена Кузнецова. "Максимум, к чему оно приведет, - это к увеличению числа тех, кто вовремя не вызывает врача и занимается самостоятельным лечением своих детей", - заключила она и призвала Минздрав прояснить позицию для дальнейшего обсуждения, в том числе в рамках Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка. 

Накануне, 17 сентября, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предложила наказывать родителей, которые не желают прививать своих детей. Среди мер воздействия назывались и материальные. Например, если ребенок заболел из-за того, что ему не была вовремя сделана прививка, то есть по вине родителя, то больничный лист ему можно было бы оплачивать "не так, как всем остальным". Как именно будет пересматриваться эта статья социальных выплат, Скворцова не разъяснила.

Отметим, что вакцины попадаются очень разные - и вызывающие аутизм, и, наоборот, несущие только пользу. И, пожалуй, страх родителей перед вакцинами - небезоснователен. Та же самая комплексная вакция Корь-скарлатина-коклюш в одном на тысячу вакцинированных случае вызывает аутизм ,который - на всю жизнь... 

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