Росавиацию попытаются засудить за аннулирование их пилотских свидетельств лётчики пяти городов РФ

Десять пилотов коммерческой авиации из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Владивостока и Казани подали коллективный иск против Росавиации из-за анулирования их пилотских свидетельств, сообщает "Новая газета".

В иске, поданном в Бабушкинский районный суд Москвы, говорится, что Росавиация, согласно законодательству, не имеет полномочий аннулировать свидетельства.

Кроме того, ведомство назвало причиной аннулирования свидетельств предоставление пилотами недостоверных сведений, что, по мнению истцов, не соответствует действительности.

"Механизм аннулирования пилотских свидетельств сегодня отсутствует в российском законодательстве. Хотя Росавиация все еще может приостанавливать, ограничивать действие и аннулировать сертификаты авиационных учебных центров", - рассказал газете участник иска пилот Павел Семченко, выпускник Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА).

К Положению о Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) от 2004 года в 2013 году были приняты поправки (постановление правительства РФ N521 от 20.06.2013), согласно которым у Росавиации были изъяты полномочия по аннулированию свидетельств авиационного персонала, в том числе и пилотов, указал он.

По мнению пилотов, Росавиация, во внесудебном порядке самовольно аннулируя пилотские свидетельства, нарушает стандарты, предусмотренные Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

"Представители Росавиации говорят, что пилот должен отучиться в государственных учебных заведениях гражданской авиации, подведомственных Росавиации. Однако федеральными авиационными правилами (ФАП-147) предусмотрена выдача свидетельства коммерческого пилота и в том случае, если человек имеет свидетельство частного пилота и налетал 200 часов без утвержденной программы", - указывает истец.

Он ссылается при этом на ФАП-147 и Приложение первое к Международной конвенции гражданской авиации. "Если Росавиация вдруг отказывает таким кандидатам в выдаче пилотских по каким-то своим надуманным основаниям и даже вопреки нормам ФАП-147, она об этом обязана уведомить ИКАО - ведь такие действия еще противоречат и Приложению 1 к Чикагской конвенции", - уточнил Семченко.

11 свидетельств пилотов, обучавшихся в ЧЛУГА, были аннулированы 8 сентября. В сообщении на сайте Росавиации указывалось, что всего с начала года за предоставление недостоверных данных было аннулировано 47 свидетельств пилотов - выпускников ЧЛУГА.

Весной Росавиация решила признать недействительными программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, действовавшие в 2006-2016 годах, о чем направила телеграмму в ЧЛУГА.

Как писала в августе газета "Коммерсант", эта мера может затронуть выпускников частных и государственных училищ, в результате свидетельств могут лишиться около пяти тысяч действующих пилотов.

В мае пилоты и другие работники отрасли обратились в ИКАО, требуя "прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров".

По мнению протестующих, ведомство, "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы", аннулировало свидетельства сотен авиаспециалистов.

Росавиация, объясняют пилоты, "проводит карательную политику", пытаясь прикрыть собственные упущения после завершения расследования катастрофы самолета Boeing 737 в Казани в 2013 году. Тогда Межгосударственный авиационный комитет выяснил, что основной причиной трагедии стала неподготовленность экипажа и неправомерная сертификация командира воздушного судна.

ЧЛУГА создано в 2008 году на базе "Челавиа". До августа 2016 года Росавиация не находила нарушений в работе учебного центра в Челябинске, выдавая его выпускникам пилотские свидетельства, но после того, как в августе истек срок действия сертификата ЧЛУГА на переподготовку, Росавиация отказалась его продлевать.

Ведомство пыталось полностью остановить его учебные программы, в том числе путем обращений в Уральскую транспортную прокуратуру, Ространснадзор, Рособрнадзор, к ректору Южно-Уральского государственного университета, партнером которого является училище.

Однако в рамках среднего профессионального и дополнительного профессионального образования людей, не имеющих летной подготовки, можно обучать на основании лицензии Министерства образования Челябинской области. По окончании обучения выдается диплом и присваивается квалификация, но свидетельство авиационного специалиста выдает Росавиация по итогам тестов, и многие выпускники получить его не могут.

СМИ указывают, что это обостряет кризис в сфере обучения пилотов в России, развивающийся на фоне усиления оттока кадров за рубеж.

Всего в России работает 12 тысяч летчиков. За два года из всех российских авиакомпаний уволилось около 200 пилотов. 100 из них перешли на работу в иностранные авиакомпании, а данных о трудоустройстве остальных нет. В Росавиации объясняют дефицит летного состава не столько оттоком пилотов, сколько ростом авиаперевозок и приобретением большого количества новых воздушных судов.

Напомним, более 300 пилотов российских авиакомпаний за последние два с половиной года уехали работать в другие страны, еще около 400 человек находятся в "процессе оформления документов", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

По словам собеседников издания, большинство пилотов переходят на работу в азиатские авиакомпании, в частности в Китай и Корею. Уезжают как правило наиболее подготовленные специалисты с отличным знанием английского языка - командиры и командиры-инструкторы.

По данным издания, утечка кадров затронула такие компании, как S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа». По словам одного из собеседников издания, уход из «ВИМ-Авиа» сразу 12 командиров воздушных судов мог стать одной из причин масштабного сбоя в расписании полетов этой авиакомпании в конце мая — начале июня.

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