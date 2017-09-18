В благородном вконтактном семействе Дуровых-Розенбергов скандал из-за невесты и делёж "дочки"

Бывший заместитель технического директора социальной сети "ВКонтакте" Антон Розенберг, который последнее время работал над мессенджером Telegram, обвинил основателя соцсети Павла Дурова в незаконном увольнении. При этом, по его словам, его бывший работодатель подал встречный иск и потребовал с него 100 млн рублей за разглашение конфиденциальной информации.

Как рассказал сам Розенберг в своем блоге на платформе Medium, c 2007-го по 2014 год он работал во "ВКонтакте", а затем покинул компанию вслед за Дуровым. При этом на протяжении долгого времени Розенберг работал под непосредственным руководством старшего брата основателя соцсети Николая Дурова, с которым он был знаком с детства.

Спустя два года после ухода из "ВКонтакте" Розенберг пришел на работу в Telegram, где занял должность директора особых направлений. В его основные задачи входила борьба со спамом. При этом Розенберг был официально трудоустроен в ООО "Телеграф", которое, по его словам, было создано для разработки Telegram. Именно в "Телеграф" перешли почти все разработчики "ВКонтакте", включая Николая Дурова.

"В первой половине 2012 года началась разработка проекта Telegra.ph, первоначально на базе ресурсов "ВКонтакте". Потом, 7 августа 2012 года, было создано ООО "Телеграф". Первое название было именно таким, но после появления в прессе слухов о новом проекте пришлось все отрицать, в итоге мессенджер был запущен под именем Telegram, а на домене telegra.ph в конце концов разместилась блог-платформа. ООО, впрочем, переименовывать не стали", - рассказывает Розенберг.

По его словам, после долгих лет работы с братьями Дуровыми у него на почве личных отношений возник конфликт со старшим братом основателя соцсети и популярного мессенджера. Розенберг выяснил, что Николай Дуров, с которым он дружил с детства, начал оказывать знаки внимания его девушке.

"Все изменилось в один день, 7 января 2017 года, когда я узнал, что этот человек, с которым я дружил с детства, о котором заботился еще со школы, олимпиад и военных сборов, этот тихий ботаник, похожий на героя сериала "Теория большого взрыва", которого я всю жизнь уважал за ум и эрудицию, принципиальность и честность, - втайне меня ненавидит, потому что влюблен в мою девушку и будущую жену и проявляет к ней знаки внимания у меня за спиной", - пишет Розенберг.

"Поначалу она принимала это за дружеские жесты, потом не решалась рассказать, так как знала, что мы дружим с детства да еще и работаем вместе. К тому же она сама незадолго до этого устроилась на работу в ту же компанию. Эти предательство, подлость и лицемерие были для меня невыразимой дичью, и я, естественно, тут же сказал Николаю все, что по этому поводу думаю. Тогда же Николай отключил мне доступ на работе", - продолжил он.

С этого момента, по словам Розенберга, он находился в "подвешенном состоянии" без доступа к рабочим системам. После того как он отказался уходить с работы по собственному желанию, в апреле Розенберг был уволен за многочисленные прогулы. При этом он настаивает на том, что с ним никто не обсуждал варианты расторжения договора по соглашению сторон и не выплатил ему долги по зарплате.

Вскоре Розенберг подал на своего работодателя в суд с требованием признать увольнение незаконным. В ответ ООО "Телеграф" подало к своему бывшему сотруднику встречный иск на общую сумму 100 млн рублей, обвинив Розенберга в разглашении конфиденциальной информации.

В копии искового заявления говорится, что сотруднику "Телеграфа" нельзя было разглашать сведения об информационных системах и данные, имеющие "потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам". Причиной для подачи иска стали опубликованные Розенбергом скриншоты рабочей переписки и "несанкционированно сделанная" аудиозапись разговора с гендиректором компании Александром Степановым.

Два судебных заседания состоятся во вторник, 19 сентября: по иску Розенберга - в Куйбышевском районном суде, по иску ООО "Телеграф" - в Петродворцовом районном суде города Санкт-Петербурга.

Павел Дуров, в свою очередь, уже прокомментировал обвинения бывшего сотрудника и подчеркнул, что лично не подавал иск против Розенберга. "Много дичи; возможно, провокация, возможно, шизофрения", - так он прокомментировал пост Розенберга в разговоре с порталом VC.ru. При этом он подчеркнул, что ни один из разработчиков мессенджера Telegram не был трудоустроен в ООО "Телеграф" или иных российских компаниях.

В разговоре с "Медузой" Павел Дуров также признал, что знает Розенберга, но отметил, что со слов членов его семьи "человек страдает от психических заболеваний". "Не хотел бы в этой связи как-то пространно комментировать эту историю", - подчеркнул основатель Telegram.

"К команде Telegram Антон отношения не имел... Я не мог уволить человека, который у меня не работал", - продолжил Дуров. При этом он опроверг заявления Розенберга о том, что офис команды Telegram находится в Петербурге в доме Зингера - по соседству с офисом "ВК".

"Нет, последний раз команда Telegram собиралась в Зингере в 2014 году. Разработчики/дизайнеры/сисадмины Telegram не работают в российских организациях", - заверил Дуров и отметил, что не является основным владельцем ООО "Телеграф", как утверждает Розенберг.

По словам основателя мессенджера раньше ООО "Телеграф" на аутсорсе занимался разбором русскоязычного спама Telegram. Над этой работой трудились бывшие модераторы соцсети "ВКонтакте". В завершении Дуров подчеркнул, что не имеет никакого отношения к иску ООО "Телеграф" к Розенбергу.

Напомним, в июне глава Роскомнадзора Александр Жаров лично предупредил Павла Дурова о возможной блокировке мессенджера Telegram в открытом письме. На официальном сайте Роскомнадзора появилось письмо главы ведомства.

Роскомнадзор просит мессенджер заполнить специальную анкету, вписав туда сведения о компании.

«Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации», — просит глава Роскомнадзора.

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