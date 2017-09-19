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Московский листок

Саакашвили атакует мировой чемпионат по футболу

Опубликовано 19.09.2017 в разделе комментариев 0

путин саакашвили футбол
Саакашвили атакует мировой чемпионат по футболу

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили является звеном серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ, рассказала в интервью "Независимой газете" бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе.

"Цель проекта – создать России серьезные проблемы в 2018 году, который важен для России двумя крупнейшими событиями. Многие горят желанием отобрать у России чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента…. Саакашвили – отличный кандидат для исполнения такого плана", — заявила Бурджанадзе.

- А ведь когда-то эта интересная женщина была претендентом на руководство Грузией... - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот оно, оказывается, как далеко протянулась рука ЦРУ! Хотят сорвать нам праздник футбола, чтобы российская сборная не смогла проиграть в первом же круге, а дальше мы продолжали оплачивать из бюджета "эпик баттл" между бразильцами и немцами с участием аргентинцев и итальянцев с французами. Вот для чего Саакашвили прорывался на Украину! И выборы Путина нашего сорвать, обломав нам футбол!  Потому как без футбола народ наш на выборы не придет, и Путину будет стыдно. И он заболеет и больше не сможет ловить щуку два часа, чем сильно поможет мировой закулисе поднять курс биткойна и обесценить российские вложения в американские депозитарные расписки. Даже не знаю, что там они курят... Или совсем опухли от онанизма?



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