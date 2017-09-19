Украинские ВВС готовятся геройски погибнуть в кратчайшие сроки

Госпогранслужба Украины приняла решение усилить пограничную авиацию в связи с проведением российско-белорусских учений Запад-2017. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства. В Госпогранслужбе уточнили, что усиленные меры безопасности вводятся в связи с возможными провокационными мерами и вооруженными вторжениями.

А вот если и правда, Россия готовит совместное с белорусами вторжение в Незалежную? Что сможет противопоставить ему украинская авиация?

На вооружении тактической авиации порядка 37 МиГ-29 и 34 Су-27 различной степени боевой готовности. Часть из них была повреждена в ходе кампании 2014 года, часть разукомплектована. Часть находится в более-менее боеготовом состоянии.

Для сравнения - ВВС Белоруссии имеют 24 МиГ-29 в боеготовом состоянии, часть с глубокой модернизацией и 12 Су-30СМ.

Про Россию и говорить как-то неудобно - около 120 су-27, 90 Су-30, 60 Су-35, 225 МиГ-29 в различных модификациях, 150 МиГ-31... Причем все они производятся на территории РФ, то есть парк является пополняемым.

Даже интересно, на что расчитывают украинские стратеги, перебрасывая на северо-западную границу несколько видавших виды "летакiв"? Устрашить вероятного противника? Противостоять "силам вторжения"?

Как тут не вспомнить подвиги украинской 114-й бригады тактической авиации на Донбассе, против шахтеров и студентов, вообще не располагавших никакой авиацией (на Украине эту карательную операцию гордо называют "российско-украинским конфликтом"). 7 августа МиГ-29 был сбит ПЗРК, 17 августа был сбит еще один МиГ-29 - обстоятельства его потери до сих пор не известны. После чего использование МиГ-29 в карательной операции было прекращено. Всего применялось 5 самолетов этого типа. Из боевых подвигов украинской авиации этого периода в СМИ описывалось уничтожение двух женщин возле здания Луганской горадминистрации, одна из которых была министром здравоохранения республики. Для ударов по населению применялись неуправляемые ракеты С8 и кассетные бомбы.

Что касается вооружения, то это ракеты класса "воздух-воздух" Р-27 производства ГАХК «Артем» в разных модификациях. Это ракета поступила на вооружение в СССР еще в 1974 году как ответ на американскую ракету времен еще Вьетнамской войну. Р-27 имеет эффективность попадания около 4 процентов...

Так что в случае реальной атаки российских и белорусских ВВС, украинская боевая авиация прекратит свое существование через несколько минут.

А.Б.