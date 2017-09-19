Чтобы от Крыма тошнило

Планы правительства найти недостающие 165 млрд. рублей (за три года) на новую инфраструктуру в Крыму и Калининградской области за счет повышения на 1 рубль акциза на топливо в 2018-м расцениваю как элемент раскачки ситуации в РФ. Несколько лет сислибы успешно этим занимаются, копая под Путина и вызывая у низов тошноту от самого напоминания о "Крым - наш!".

Акциз, составляя после повышений 2016 г. 7,6 р. за литр бензина, повысится до 8,6 рубля. (В цене Аи-92 (37,6 р.) это - 17,6%. Удорожание топлива разгонит инфляцию и больно ударит по нефтепереработке. Очень умелая операция.

165 млрд. за три года найти - пустяк. Это меньше одного года бесполезной войны в Сирии. В конце концов, можно было тихо напечатать эти 165 млрд. рублей под строительство новой инфраструктуры. Экономика этого даже и не заметит. (ВВП недомонетизирован и наполовину). Рубли и сейчас вовсю эмитируют: под спасение банков, под их закрытие. Одна "Югра" во сколько обошлась! При этом эмитириуемые ныне ЦБ рубли не попадают в реальный сектор, они раздувают спекулятивный сектор. Эмиссия под строительство в Крыму и в КО получилась бы стократ полезнее. Уж молчу о том, что можно было бы не загонять 109 млрд. долларов в трежериз США и спокойно финансировать нужные стройки по всей РФ.

Но пока президент РФ ворон считает, трон под ним методично расшатывают. Причем отнюдь не мы, а его самые ближние бояре. Коих он сам и назначал, и осыпал милостями. Думаю, что сюрприз с топливными акцизами - отнюдь не последний. Продолжится идиотская практика: повышать налоги. Что приведет к дальнейшему падению экономики. Что снова приведет к новым фискальным повышениям. Экономика опять начнет падать - и... Смотри выше. До стадии, когда само упоминание о Крыме начнет вызывать рвоту у электората.

Ну-ну...

От редакции: Все даже еще несколько хуже - свидетельствую из Севастополя.

Дело в том, что крымская экономика, кажется, вообще никого не интересует на уровне региональных правительств. Они прекрасно живут за счет дотаций, поскольку главным показателем их работы является умение освоить дармовые деньги из центра. Никому даже в голову не приходит, что Крымский полуостров может быть не дотационным, а даже вполне себе прибыльным. Или уж в конце концов, способен обеспечить себя сам.

Сейчас же если кто-то и говорит о частичной самоокупаемости, то лишь за счет туризма. Это в Севастополе-то!

Напомню, что в Крымской области УССР доходы от туризма составляли всего около 10 процентов ВВП. Остальное - промышленность, сельское хозяйство и транспорт.

Сейчас все это стоит. Да что промышленность - при круглогодичных пастбищах Крым и Севастполь потребляют в основном привозные мясо и молочные продукты. А крымские персики по-прежнему на 20-30 процентов дороже турецких.

Если о туризме, то основными блюдами в местных ресторанах являются привозные горбуша и сибас, тилапия и пангасиус - это на берегу моря, где рыбы, в общем, навалом. Даже "местные" кефаль и ставриду все равно везут из рыболовецких предприятий Краснодарского края и даже Ростовской области. Имея собственный рыболовецкий порт в Керчи и там же сосредоточенную переработку, Крым потребляет в основном привозную рыбу.

Практически все товары везутся в Крым с материка автомобильным либо железнодорожным транспортом - через паромную переправу. Долго и дорого, поэтому цены на полуострове такие, что о самостоятельном развитии речи даже быть не может. При этом доставка чего-либо морем через многочисленные портовые терминалы практически не осуществляется. Скажем, в ростовский морской порт сухогрузы идут ежедневно по Дону сполшным потоком, как "жигули" на трассе. А на севастопольском рейде увидать сухогруз - редкость...

Про паромные маршруты через Азовское море от Таганрога, Ростова, Ейска поговорили в 2014-м году, да и плюнули.

Огромной проблемой Крыма является дефицит пресной воды. Потребности населения, конечно, покрываются, а вот для промышленности и особенно сельского хозяйства воды не хватает.

А аналогичной ситуации Турция построила водовод с материка на Кипр длиной около 100 километров за 380 миллионов евро.

Россия, при личном участии Путина, выделила 320 миллионов евро на строительство канализационного коллектора в Симферополе... При этом очистка канализационных стоков будет осуществляться по технологии середины прошлого века, явно недостаточно по качеству и вступит в строй эта система лишь к середине 20-х годов.

У нас при ширине Керченского пролива всего 7 километров в самом узком месте вопрос о водоводе с материка даже не стоит, течет вода Кубань-реки не куда велят большевики, а просто в море... Ладно, даже современные методы очистки воды - и те по каким-то странным причинам не применяются.

Экономика - это энергетика в первую очередь. На фоне дикого позорища с турбинами для заведомо недостаточных тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе, вопрос об атомной энергетике даже не поднимается! Хотя по "энергомосту" идет передача электроэнегрии, генерируемой на Волгодонской АЭС, работающей на прежделе возможностей. При том, что посмотрите на карту и прикиньте одни лишь потери от передачи на такое огромное расстояние.

А на что же пойдут эти 165 милиардов, изымаемые из федерального бюджета? Да на "латание дыр", как всегда. Сегодня крымский чиновник поставлен в такие условия, что думать на перспективу, планировать сколь-нибудь масштабно он просто не имеет возможности. Даже если и способен. О какой инновационной экономике можно тут говорить? Реализуются только самые тривиальные, "тупые" решения - иные просто не рассматриваются.

Ну и плюс к тому "внешнее управление" со стороны Ростеха - ключевые инфраструктурыне решения принимаются именно там, а не в бессильных и малодееспособных "правительствах". А там тоже хотят денег, поэтому под освоение берутся только самые надежные проекты со стопроцентным внешним финансированием. Отдача никого по большому счету не интересует - только освоение, на этом только и "делаются деньги".

При 2-3 процентном общем росте экономике такая система "на полусогнутых" может функционировать неопределенно долго. Но серьезного роста и каких-то прорывов ждать не приходится. А в случае экономического спада мы Крым просто потеряем.

Дело в том, что всеобщаю любовь к "Единой России" в Крыму закончилась и больше не возобновится. Это показали прошедшие выборы, на которые в недавно еще суперполитизированном Севастополе явилось не более 30 процентов, да и то в основном военнослужащие, бюджетники и пенсионеры. Все российские "оппозиции его величества" вроде КПРФ, ЛДПР, СР и "Яблока" в Крыму не имеют базы - оболочки созданы, но они абсолютно пустые.

Но свято место пусто не бывает - будет формироваться "новая оппозиция". Это неизбежно на волне разочарования и социальных проблем большинства населения. И я не вижу никаких причин к тому, чтобы это были даже "Другая Россия", "Солидарность", ОКП и РОТ Фронт - и даже движение Навального. Зато базы для "бандеровского подполья" - очевидно наличествует. Не стоит никого пугать крымскими татарами и ИГ (да будет она проклята на всем пространстве, контролируемом Роскомнадзором) - это фикция, пригодная только для имитации работы местного ФСБ. А вот проукраинские настроения по мере удаления во времени от реальной Украины будут нарастать. Причем в сугубо русской, образованной среде. Тут и забавный парадокс - кризисную российскую действительность будут сравнивать не с нынешней Украиной, а с той, которая была до 2013 года. Ну и по мере исторического удаления плохое забывается. а вот хорошее всплывает в памяти, даже если его иной раз и не было.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск