США подталкивают Украину к вооруженному конфликту с РФ

Сенат Соединенных штатов Америки одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", сообщил Петр Порошенко.

"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", предусматривающий выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах", - написал он в фейсбуке в ночь на вторник.

"Ваша страна остается мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным силам Украины", - отметил Порошенко и сообщил, что военные расходы Украины уже превысили 6% ВВП - "цифра, которая намного больше, чем обязательства для НАТО".

Администрация Трампа окончательно берет курс на войну

- Если на стене висит ружье, оно обязательно должно выстрелить, - заметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А если потрачены 6 процентов ВВП на вооружение, то не для того же, чтобы оно просто валялось на складах? И если американский налогоплательщик выделил вредства на вооружение Украины, то, наверно, это оружие тоже должно как-то себя продемонстрировать? Интересно, как все это монтируется в постоянными заявлениями о том, что на Украине должен наступить мир... Когда Трамп в открытую говорит, что, мол, мы финансируем ООН и хотим, чтобы она защищала прежде всего наши интересы, согласно вложенным средствам - это понятно. Это подход бизнеса. Зачем вкладывать деньги в то, что не приносит выгоды? И вот представители 128 стран уже подписались под предложениями о реформировании ООН. Наверно, это обошлось недешево, но в итоге выгоды США от ООН, наверно, повысятся. Ну а тут передача оружия воюющей стране - наверно, чтобы она еще сильней воевала. Нет? Украина проводит карательную операцию против собственных провинций, объявивших о независимости. Кто атакующая сторона и кто обороняющаяся, наверно, понятно. И вот атакующей стороне дадут оружие. Чтобы она больше не атаковала, да?