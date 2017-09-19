США подталкивают Украину к вооруженному конфликту с РФ

Сенат Соединенных штатов Америки одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", сообщил Петр Порошенко.
"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", предусматривающий выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах", - написал он в фейсбуке в ночь на вторник.
"Ваша страна остается мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным силам Украины", - отметил Порошенко и сообщил, что военные расходы Украины уже превысили 6% ВВП - "цифра, которая намного больше, чем обязательства для НАТО".
Администрация Трампа окончательно берет курс на войну
- Если на стене висит ружье, оно обязательно должно выстрелить, - заметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А если потрачены 6 процентов ВВП на вооружение, то не для того же, чтобы оно просто валялось на складах? И если американский налогоплательщик выделил вредства на вооружение Украины, то, наверно, это оружие тоже должно как-то себя продемонстрировать? Интересно, как все это монтируется в постоянными заявлениями о том, что на Украине должен наступить мир... Когда Трамп в открытую говорит, что, мол, мы финансируем ООН и хотим, чтобы она защищала прежде всего наши интересы, согласно вложенным средствам - это понятно. Это подход бизнеса. Зачем вкладывать деньги в то, что не приносит выгоды? И вот представители 128 стран уже подписались под предложениями о реформировании ООН. Наверно, это обошлось недешево, но в итоге выгоды США от ООН, наверно, повысятся. Ну а тут передача оружия воюющей стране - наверно, чтобы она еще сильней воевала. Нет? Украина проводит карательную операцию против собственных провинций, объявивших о независимости. Кто атакующая сторона и кто обороняющаяся, наверно, понятно. И вот атакующей стороне дадут оружие. Чтобы она больше не атаковала, да?
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ZXCVB написал 19.09.2017 11:40
.Дмитрий г..Запорожье... написал 19.09.2017 11:40
Чего вам убогим тварям по жизни то не хватало?
Цены на нефть и соответственно газ высоченные.Кацапомойка среди 8 крупнейших мировых экономически развитых государств,при этом не производя сама ничего кроме нефти и газа(1% мирового ВВП),в отличии от СССР,производившем 15% мирового ВВП.Живи развивайся и радуйся жизни.
Так вас тварей животноподобных мания величия обуяла.Начали развязывать захватнически войны против соседних государств.Ну так теперь,когда вас недочеловеков будут в клетку зоопарка запихивать и к клетке табличку с надписью..КАЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...к клетке крепить вспоминайте Брежнева,который требовал после себя только Щербицкого и Ельцина с его знаменитым...проснулся и думай,что хорошего сделать для Украины...Они имели огромных жизненный опыт,правильно понимали жизнь и хорошо знали кацапскую натуру(воров и алкашей).Они понимали,что только Украинцы руководя кацапьем смогут сделать из кацапорылой макаки человека а из кацапомойки государство(ну и немцы конечно).Это подтверждалось всем опытом существования Рос.империи и СССР.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Кацапорылую м.разь жгли в Одессе,линчевали в Запорожье,Днепре и Харькове,а сегодня в Донбасе расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде. Кол-во сдохших кацапорылых т.варей в Донбасе превысили 100 тыс.(по словам кацапки Васильевой).При таком кол-ве сдохших,кол-во раненных примерно 400-500 тыс.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап крымский"исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-клетка зоопарка,но это тем кому повезет.Более того.Если раньше возможен был компромис,в случае если Х.У.Й.Л.О возвращает Украине захваченные Крым и Донбас,выдает преступников и выплачивает репарации,то сегодня об этом даже разговора нет.Повторяю,что речь идет о ЗАКРЫТИИ ПРОЕКТА КАЦАПОПОМОЙКИ И ОКОНЧАТЕЛЬЕНОМ РЕШЕНИИ КАЦАПСКОГО ВОПРОСА.Вот примерно так.
ХХХ написал 19.09.2017 11:23
Пофигист 180 написал 19.09.2017 11:15
Украина находится сейчас под оккупацией США, и все государственные институты контролируются извне. С таким заявлением выступил в эфире канала Ukrlife военный эксперт Олег Жданов, не вызвав даже удивления или какого-либо сопротивления участников политического ток-шоу. Публика с поразительным спокойствием восприняла не особо свежую новость и постаралась быстро переключиться на менее неудобные темы. Жданов же развил дискуссию и высказался в поддержку подобного положения вещей.
По его словам, американские войска давно уже оккупировали Украину, и для украинцев такое развитие событий является единственным шансом спастись от влияния России. В стране функционирует с десяток военных баз НАТО, американские разведчики и инструкторы работают здесь чуть ли не со времен Майдана. Украина оккупирована, но американская экспансия не должна пугать патриотов.
Жданов попытался оправдать такое положение вещей тем, что США уже давно ввели и полноценно развернули свои войска и взяли под контроль страну, поэтому им не выгодно сейчас отворачиваться от Украины, чтобы начинать все заново в другом месте. Так называемый эксперт перевернул фактическую оккупацию страны во благо и пытается убедить зрителя, что американцы теперь уж точно не бросят украинцев на произвол судьбы. Опять же, судя по реакции, независимые патриоты легко приняли несовместимую с независимостью правду и, возможно, даже поаплодировали скромно своим благородным защитникам под звездно-полосатым флагом.
Вот так туземцы громко и официально признали свой статус и преклонили колена перед белым господином. Украинскую колонию Соединенных Штатов можно считать открытой."
А далее колонию под названием Скакуасия бросят освобождать Крым. Поэтому и мы готовимся к этой войне. Поэтому совет украинцам, когда вас призовут для войны с Россией, на вопрос мамы куда сынок тебе писать, отвечай- пиши мама сразу в плен. И живым останешься, и накормят. А иначе приедешь домой грузом 200.
масквАч написал 19.09.2017 11:06
Где российские войска в Донецке и Луганске? Где они прячутся?
Объявлено о создании ДНР и ЛНР, уже 4 года республики живут, обороняются. Сами. Да, с помощью России, но не с помощью российских войск.
При чем тут Выборг?
Вот появятся сепаратистские движения в Выборге, тогда и будем рассуждать.
Новый революционер написал 19.09.2017 10:58
Я уже не говорю, как бомбили Грозный.
Так что не нужно гнать на Украину в данном то случае!
Fact написал 19.09.2017 10:28
с фашистско-бандеровской хохляндией!