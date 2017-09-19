Обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу сдался силовикам

В Хабаровске сдался силовикам Анар Аллаверханов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщает "Интерфакс".

Аллахверанов пришел с явкой с повинной и сдался сотрудникам регионального управления ФСБ. В настоящее время с ним проводят следственные действия, после чего его доставят в СИЗО-1 Хабаровска.

Ранее Аллахверанов был заочно арестован по обвинению в убийстве из хулиганских побуждений. Ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Драчев и Аллахверанов подрались утром 20 августа у кафе в центре Хабаровска. Во время боя Драчев получил черепно-мозговую травму и впоследствии скончался в больнице.

Подозреваемый в убийстве - 25-летний уроженец Амурска Анар Алияр оглы Аллахверанов - скрылся сразу после произошедшего.

После инцидента СК также было возбуждено дело о халатности в отношении сотрудников вневедомственной охраны Нацгвардии, которые не стали разнимать дерущихся мужчин и наблюдали за конфликтом со стороны.

По информации издания Dvhab.ru, Аллахверанов преподавал смешанные единоборства в бойцовском клубе "Мастер". Один из учредителей клуба, брат Аллахверанова Натиг отбывает наказание за причинение умышленного причинения вреда здоровью.