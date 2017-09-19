Переезд Верховного суда в Петербург перенесли на неопределенный срок

Управление делами президента отложило начало строительства в Петербурге судебного квартала и Дворца танцев Бориса Эйфмана стоимостью 35,73 млрд рублей на неопределенный срок, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Стройка должна была начаться еще весной. Однако строительные работы так и не начались, а финансирование проекта на этот год урезали до 330 млн руб. Неосвоенные 12,6 млрд руб. пока перекинуты на 2020 год, в течение которого предполагалось завершить последние работы и сдать объект в эксплуатацию.

Пресс-секретарь УДП Елена Крылова объяснила перераспределение средств сдвигом сроков строительства. Это означает, что треть предусмотренных для судебного квартала средств пока лишь зарезервирована для учета в проекте федерального бюджета на 2018–2020 годы, но в реальности строительство завершится не раньше 2021 года. В этом случае Верховный суд переедет в Санкт-Петербург не раньше 2022 года.

В 2017 году ФГУП "Строительное объединение" провело два конкурса — на строительство административных зданий и на строительство жилья в квартале. Первый контракт на 28,9 млрд рублей взяла УК "Кредо" Аси и Михаила Борисовых, второй на 5,8 млрд рублей достался ГК "Ташир" Самвела Карапетяна. Федеральная антимонопольная служба аннулировала результаты обоих конкурсов, в частности, из-за того, что в конкурсной документации отсутствовал проект в полном объеме.

Напомни, что о возможном переезде Верховного суда заговорили еще в 2012 году. Когда пройдет новый конкурс по выбору субподрядчика, пока неизвестно.