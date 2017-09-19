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Московский листок

На учениях "Запад-2017" вертолет Ка-52 обстрелял зрителей, есть пострадавшие

Опубликовано 19.09.2017 в разделе комментариев 1

На учениях "Запад-2017" вертолет Ка-52 обстрелял зрителей, есть пострадавшие

Во время российско-белорусских военных учений «Запад-2017» вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном.

Как сообщает сайт 66.ru, инцидент произошел на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом 17 или 18 сентября.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами», — рассказал изданию осведомленный источник.

По его словам, в результате инцидента сгорели как минимум два автомобиля. Разлетевшиеся осколки ранили двух человек, предположительно журналистов.

Совместные стратегические военные учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. 18 сентября полигон посетил президент России Владимир Путин.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
.Дмитрий г..Запорожье... написал 19.09.2017 12:22
Сегодня то,что кацапомойка называет самолетами и вертолетами,в нормальном мире называется "летающий гроб",ибо это нечто слепое и беззащитное.Более того все вертолеты кацапомойки летают исключительно на наших двигателях,точнее долетывают.Своего производства,после уничтоженного в питере кб Климова нет и не будет.Была отверточная сборка из наших моторокомплектов,на якобы перенесенном производстве в Пушкино,но это сказка для кацапорылых дебилов.Что то конечно попадет в кацапомойку через Белорусскую"дырку"в Орше,где Богуслаев выкупил авиаремонтный з-д,но это мелочевка.Так что удел кацапорылых макак, исключительно рогозинский батут.
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