На учениях "Запад-2017" вертолет Ка-52 обстрелял зрителей, есть пострадавшие

Во время российско-белорусских военных учений «Запад-2017» вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном.

Как сообщает сайт 66.ru, инцидент произошел на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом 17 или 18 сентября.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами», — рассказал изданию осведомленный источник.

По его словам, в результате инцидента сгорели как минимум два автомобиля. Разлетевшиеся осколки ранили двух человек, предположительно журналистов.

Совместные стратегические военные учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. 18 сентября полигон посетил президент России Владимир Путин.