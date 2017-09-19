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Московский листок

В Москве спортсмен-ходок погиб, защищая девушек от кавказца

Опубликовано 19.09.2017 в разделе комментариев 8

В Москве спортсмен-ходок погиб, защищая девушек от кавказца

23-летний спортсмен-ходок Николай Иванов погиб в Москве при попытке защитить двух девушек от пристававшего хулигана. Как передает агентство Р-спорт, трагедия произошла в ночь на 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова юго-востоке Москвы.

"Николай прогуливался со своими двумя друзьями. К девчонке приставал какой-то парень, она кричала "Помогите!". Николай вступился, а тот парень снизу доверху живот ножом распорол ему. Николай умер в скорой", - рассказал агентству тренер легкоатлета Сергей Осипов.

Как сообщил РИА Новости источник в медицинских службах столицы, Иванов поступил в больницу с диагнозом "проникающее колото-резаное ранение брюшной полости, сквозное ранение тонкой кишки, ранение подвздошных сосудов, геморрагический шок". Около 2 часов ночи спортсмен скончался.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемого в убийстве Иванова задержали, и он дал признательные показания. "Оперативники уголовного розыска задержали мужчину 1992 года рождения, приехавшего в Москву из Чеченской Республики, по подозрению в совершении преступления. Он полностью признался в содеянном", - пояснил он. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Иванов был призером первенств России среди юношей в 2009–2010 годах, среди молодежи в ходьбе на 50 километров — в 2014–2015 годах, бронзовым призером Европейского отбора к Юношеским олимпийским играм 2010 года. Последним стартом Николая стал зимний чемпионат России в 2017 году в Сочи.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
Дэшошдошдъо написал 19.09.2017 14:43
Па-не-а-ста-рожж-насте, - о!
И ващще: кафказцкий пролетарий из Великой Ичкерии отомстил шовинистической сволочи-держиморде за тысячелетия векового угнетения его маленького, но гордо-свободолюбивого рамзанарода, - об чом реч-то, бл!!
Мотя, йопта, - как эта г'усскайя ме'гзость посмела обозначиццо-то?!
Бан тебе, ибо нех.
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академик Дыров вручит своему пехотинцу награду-позолоченный мерседес
и еще написал 19.09.2017 14:42
5ти комнатную квартиру в Москве.
Утин присвоит звание герой россии.
Все путем.
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(без названия)
Завидоновв Никодим написал 19.09.2017 14:21
А кто виноват?
Главстерх и компани!
Он сперва Грозный бомбил, а потом отстраивал по новому за наши миллиарды.
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(без названия)
саня написал 19.09.2017 14:20
все пехотинцы сидят в чечне т.е отбывают срок у себя дома,если отбывают.
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Re: интернационал-коммунистам
анти написал 19.09.2017 14:09
И еще. Я знаю что об этом писал Ленин и другие. Но вы, похоже, не марксисты? Развивать марксизм вам не можно?
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интернационал-коммунистам
анти написал 19.09.2017 14:07
И что теперь? Статистику видели? Как вы собираетесь первобытных не-до-людей поднимать до коммунизма? 70 лет ничего не дали. Три поколения сменилось. С учетом правления банды Андропова уже 4 поколения. Продолжим дальше? Или прекратим эксперимент за отсутствием положительных результатов?
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(без названия)
Что то не так написал 19.09.2017 13:51
То что погиб в Москве это нормально. То что от ножа кавказца это трижды нормально. То что полез защищать девушку от оргазма , вызванного чеченским обрезанным пестиком это тупо. Нужно понимать кто хозяин и не перечить.
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тема
саня написал 19.09.2017 13:51
вот менты козлы,Ему премию нужно дать Как за убиийсво волка.а они смерть по неосторожности. задержали пехотинца Путина.Думаю что отмажут и еще Иванов сам виноват.порезался.
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