В Москве спортсмен-ходок погиб, защищая девушек от кавказца

23-летний спортсмен-ходок Николай Иванов погиб в Москве при попытке защитить двух девушек от пристававшего хулигана. Как передает агентство Р-спорт, трагедия произошла в ночь на 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова юго-востоке Москвы.

"Николай прогуливался со своими двумя друзьями. К девчонке приставал какой-то парень, она кричала "Помогите!". Николай вступился, а тот парень снизу доверху живот ножом распорол ему. Николай умер в скорой", - рассказал агентству тренер легкоатлета Сергей Осипов.

Как сообщил РИА Новости источник в медицинских службах столицы, Иванов поступил в больницу с диагнозом "проникающее колото-резаное ранение брюшной полости, сквозное ранение тонкой кишки, ранение подвздошных сосудов, геморрагический шок". Около 2 часов ночи спортсмен скончался.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемого в убийстве Иванова задержали, и он дал признательные показания. "Оперативники уголовного розыска задержали мужчину 1992 года рождения, приехавшего в Москву из Чеченской Республики, по подозрению в совершении преступления. Он полностью признался в содеянном", - пояснил он. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Иванов был призером первенств России среди юношей в 2009–2010 годах, среди молодежи в ходьбе на 50 километров — в 2014–2015 годах, бронзовым призером Европейского отбора к Юношеским олимпийским играм 2010 года. Последним стартом Николая стал зимний чемпионат России в 2017 году в Сочи.