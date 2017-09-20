Супружеская пара жестоко избита толпой мигрантов в центре Новосибирска

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 сентября в Центральном районе у дома по Красному проспекту, 67.

В тот вечер, возвращаясь с праздничных мероприятий посвящённых Дню рождения Новосибирской области, муж с женой стали очевидцами того, как машины сбили собаку на ул. Гоголя. Они отвезли пострадавшего пса в ветеринарную клинику, а затем, т.к. метро уже было закрыто, решили прогуляться до дома по центральной аллее на Красном проспекте. На одной из соседних лавочек сидели парни неславянской внешности, которые, ни с того ни с сего, принялись оскорблять супругов.

«Один встал и начал прыгать, показывать нам средний палец. Мы не реагировали. Он начал прикрикивать «Эй!», присвистывать. Муж сделал замечание. Когда мы встали с лавочки и пошли вдоль аллеи, он начал кричать: «Эй, свиньи русские, мы — хозяева, а не вы!» - рассказала пострадавшая Мария.

На что муж женщины предложил "хозяину" закрыть свой рот. Того это не устроило, он встал и начал припрыгивать (как это делают боксеры), и сказал: «Рот закрывай своей русской проститутке». После этого парень подошёл и толкнул мужа рукой в плечо. Началась драка. Откуда-то вылетела ещё нерусская толпа. Они повалили мужчину на землю и принялись запинывать ногами. Всего их было 15-20 человек.

Мария пыталась просить помощи у прохожих: «Я выбежала на проезжую часть и бросалась к машинам, чтобы они вызвали полицию — никто не остановился. Проходили трое мужчин, я просила о помощи и вызвать полицию, но они просто прошли мимо. Я схватила за руку какого-то парня и заорала: "Бьют! Помогите!". Когда я бежала обратно на аллею, мой муж лежал на земле, его били трое. Помню, что пыталась схватить зачинщика драки, который обозвал меня проституткой», — рассказывает девушка.

Позже подоспела полиция. В отделение забрали четверых самых активных участников избиения.

«Четверо участников были доставлены в полицию, они допрошены. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и мотивы произошедшего» - сообщил в понедельник прессе и общественникам представитель управления МВД по Новосибирской области.

Общественники Новосибирска считают, что данное преступление носит экстремистский характер. Председатель правления фонда «Гражданский патруль» Ростислав Антонов написал заявление в прокуратуру (https://vk.com/wall24183954_31553) с просьбой взять на контроль произошедшую ситуацию. Он сделал акцент на том, что конфликт произошел на национальной почве, однако в полиции это пока не подтверждают.

Для Новосибирска это уже не первое массовое побоище устроенное мигрантами, так в ноябре 2012 года избиению подверглись жители Плехановского жилмассива. Однако в тот раз, не смотря на прямое обращение общественников непосредственно к тогдашнему мэру Новосибирска Владимиру Городецкому (http://tayga.info/news/2012/11/28/~110628), дело в полиции было "спущено на тормозах" и виновники так и не понесли за свои действия никакой ответственности.