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Московский листок

Суд обязал Навального удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон"

Опубликовано 19.09.2017 в разделе комментариев 0

Суд обязал Навального удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон"

Люблинский суд Москвы обязал оппозиционера Алексея Навального удалить фрагменты фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Он вам не Димон", в которых рассказывается о передаче фонду "Соцгоспроект" взятки от Алишера Усманова в виде особняка с земельным участком.

В исковом заявлении отмечалось, что информация в некоторых фрагментах фильма ФБК не соответствует действительности и порочат деловую репутацию фонда "Соцгоспроект".

Суд обязал Навального и ФБК в течение 10 дней после вступления решения в законную силу опровергнуть оспариваемые в иске сведения, а также удалить фрагменты с указанными сведениями из расследования и аналогичного фильма на своих ресурсах.

Адвокат Навального Иван Жданов заявил, что приговор будет обжалован. "Конечно, решение будет обжаловано. Фрагменты нельзя удалить без удаления самого фильма, а его удалить невозможно. Мы и дальше будем его распространять", - цитирует Интерфакс юриста.

Сам оппозиционер также подчеркнул, что не собирается удалять расследование ФБК.

Напомним. в начале марта Фонд борьбы с коррупцией выпустил очередное расследование и фильм, посвященные резиденциям, яхтам и винодельням премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Как утверждает оппозиционер, вся указанная в фильме недвижимость фактически принадлежит благотворительным фондам, которые возглавляют однокурсники Медведева и его доверенные лица. Приобретена же она была "на взятки олигархов и кредиты госбанков".

 



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