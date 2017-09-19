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Московский листок

Средняя пенсия россиян оказалась на 30% меньше официальной

Опубликовано 19.09.2017 в разделе комментариев 0

Средняя пенсия россиян оказалась на 30% меньше официальной

Средняя пенсия в России составляет 10211 рублей, что на 30% меньше официальной, которую публикует Росстат, сообщает информационная служба "Общественного телевидения России" со ссылкой на собственное исследование.

Согласно данным Росстата, средняя пенсия по стране составляет 13700 рублей. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявляет, что в этом году пенсии вырастут на 4,5%, то есть, на 616 рублей. Но опрос ОТР показал, что за девять месяцев текущего года пенсии россиян сократились на 346 рублей. Так в январе средняя пенсия составила 10557 рублей, а в сентябре – 10211 рублей.

По полученным данным от зрителей, самые высокие пенсии по старости в Сахалинской области - 20 643 руб, в Ханты-Мансийском АО - 17 681 руб, в Ямало-Ненецком АО - 17 250 руб, в Карелии - 16 879 руб, Магаданской области -16 090 руб.

Самые низкие – в Карачаево-Черкесии - 7 300 руб, Астраханской области - 7 502 руб, Амурской области, Еврейской АО – там по 7 800 руб, Дагестане - 7 968 руб.

Вот только несколько полученных телеканалом сообщений (орфография и пунктуация оригиналов сохранены):

«Пенза. 7800, учитель ,выживаю только благодаря тому, что мало кушаю».

«Новосибирск, пенсия 9600руб. Стаж 42года, приходится работать дальше».

«Пенсия у меня 12 т. р., её мне хватает на 10 дней вместе с ЖКХ. Геленджик, Вера Петровна»

«Сочи, 15000 и работаю в «тени».

«Ем через день – день нормальную пищу, день хлебушек с молочком. Одежду не покупаю, донашиваю. Спасибо, соседи делятся овощами с огорода, осень сытная получается, а мне уж 78 лет, я работать не могу, ноги не те. Кировская обл».

«Ишим. Захожу в магазин – батюшки, сыра сколько, колбаски, конфетки какие появились вкусные. И ем это глазами. Как в музее на витрины любуюсь. Это я бы в салатик положила, а с этим бы чай попила. Потом покупаю хлеб и иду домой. И ведь радости осталось – съесть кусочек вкусный. А денег нет».

«Усть-Илимск. Никому мы, старики, не нужны. В поликлиниках ворчат – помирать пора, а они все ходят, лечатся. Детям ипотеку не дали, у них мы с дедом в иждивенцах числимся, а на такую семью, банк говорит, дохода не хватает. Дед говорит, выгонять нас надо помирать в тайгу, как раньше делали».

 



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