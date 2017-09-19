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Московский листок

Реальные доходы россиян в январе - августе снизились на 1,2%

Опубликовано 19.09.2017 в разделе комментариев 0

Реальные доходы россиян в январе - августе снизились на 1,2%

Реальные располагаемые доходы жителей России в январе — августе 2017 года снизились на 1,2% в годовом выражении, сообщает Росстат. Отмечается, что в августе реальные доходы снизились на 0,3% после падения на 1,0% в июле, роста на 0,2% в июне и на 0,1% в мае.

Реальные заработные платы россиян в августе в годовом выражении выросли на 3,7%, в месячном снизились на 1%. В январе-августе их рост составил 2,9%.

Напомним, что реальные доходы населения России сокращаются четвертый год подряд: в 2016 г. доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 г. было падение на 3,2%, в 2014 г. их снижение составило 0,7%.

 



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