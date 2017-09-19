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Московский листок

43% работающих россиян заметили спад в экономике

Опубликовано 19.09.2017 в разделе комментариев 0

43% работающих россиян заметили спад в экономике

Свыше 43% занятого населения России считают, что в экономике страны сейчас происходит ухудшение ситуации и даже заметный спад, говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на основе июньского соцопроса.

При этом, четверть опрошенных (25,7%) заявили, что в российской экономике ничего не меняется, и только 25,8% граждан увидели в ней признаки улучшения и заметного подъема.

"Падение реальных доходов населения, рост цен на товары и услуги на протяжении последних трех лет, существование обширного "теневого" рынка труда формирует у граждан негативную позицию в отношении экономики страны", - говорится в исследовании.

Социологи констатируют, что менее половины работающих россиян (46,7%) представляют цели и смысл экономической политики, которая проводится государством. При этом подавляющая часть наших сограждан уверена, что в текущей экономической политике необходимо проводить изменения. Только 3,5% респондентов считают, что текущую политику следует продолжать в неизменном виде.

Экперты отмечают, что полученные данные сильно отличаются от результатов опроса 2002 года, когда после кризиса 90-х гг. среди населения фиксировался рост позитивных настроений в отношении направления развития экономики.

"Сегодня ситуация выглядит иначе. В оценках граждан больше наблюдаются негативные ожидания", - отмечается в исследовании.

 



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