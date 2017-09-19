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Московский листок

Путин потребовал подтянуть "Глонасс" до уровня GPS

Опубликовано 19.09.2017 в разделе комментариев 0

Путин потребовал подтянуть "Глонасс" до уровня GPS

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии РФ потребовал довести показатели точности российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС до уровня американской GPS, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Особый акцент президент поставил по ГЛОНАСС. Он считает, что крайне важно сегодня выйти на равные с американцами позиции: GPS и ГЛОНАСС должны быть равны по своей точности", - цитирует Рогозина Интерфакс.

По словам вице-премьера, сегодня ГЛОНАСС примерно в два раза уступает GPS. "Если у них уровень разрешения 3,6 метра, то у нас примерно около семи метров", - констатировал Рогозин.

При этом он отметил, что ввод новых космических аппаратов ГЛОНАСС-К-2 - "это конец 2018 - начало 2019 годов - позволит начать, собственно говоря, спурт, то есть финишный забег для того, чтобы к 2020 году выйти на абсолютно конкурентные показатели".

 



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