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Московский листок

Путин предложил сажать на 8 лет за злоупотребления при гособоронзаказе

Опубликовано 19.09.2017 в разделе комментариев 0

Путин предложил сажать на 8 лет за злоупотребления при гособоронзаказе

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о лишении свободы от 4 до 8 лет для глав компаний, злоупотребивших полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

"Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа, - наказывается штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет либо лишением свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - говорится в документе.

То же деяние, совершенное организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Аналогичные санкции (до 10 лет) предлагается вводить для должностных лиц за "использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства при выполнении ГОЗ".

В пояснительной записке к документу отмечается, что Уголовный кодекс вносятся дополнения, прредусматривающие конфискацию имущества, полученного в результате совершения упомянутых преступлений.

 

 



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