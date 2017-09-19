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Московский листок

ООН насчитала свыше 40 миллионов современных рабов

Опубликовано 19.09.2017 в разделе комментариев 0

ООН насчитала свыше 40 миллионов современных рабов

Более 40 млн людей в мире являются жертвами современных форм рабства, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ) и австралийской неправительственной организации Walk Free Foundation, подготовленном при содействии Международной организации по миграции.

Авторы доклада считают, что на принудительных работах в мире занято 24,9 млн человек, а в принудительном браке живут 15,4 млн человек.

В МОТ отмечают, что значительную долю - 29 млн или 71% от общего числа людей, привлеченных к принудительному труду, составляют женщины. По данным организации, в настоящее время в мире насчитывается около 152 млн работающих детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет. В принудительном браке в 2016 году состояли 5,7 млн детей и подростков в возрасте до 18 лет, причем в 44% случаев принудительный брак был заключен до достижения 15-летнего возраста.

Детский труд используется большей частью в сельском хозяйстве (70,9%), а также в секторе услуг (17,1%) и в промышленности (11,9%)

Отмечается, что лидером по количеству рабов является Восточная Азия - 25 млн человек. На втором месте – Африка (9,2 млн.). В Европе и Центральной Азии насчитывается около 3,9 млн. рабов.

 



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