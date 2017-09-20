До Европы дошла холодная война

Российская делегация ушла из зала заседаний Генеральной ассамблеи ООН перед появлением на трибуне президента Литвы Дали Грибаускайте. Грибаускайте с трибуны Генассамблеи обвинила Россию в подготовке нападения на Запад.

«На границе стран Балтии и Польши около 100 тысяч российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях «Запад-2017». Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, нападения на Запад», — цитирует ее выступление ТАСС.

По сообщению Минобороны РФ, в учениях принимают участие 12,5 тысяч военнослужащих. Две дивизии, если по масштабам военного времени. За учениями наблюдают представители порядка 50 стран.

Вообще зачем вся истерика по поводу учений? Россия имеет право проводить на своей территории любые учения, сообразно с теми угрозами, что она видит. Является ли размещение дополнительных контингентов войск НАТО по периметру границ РФ стратегической угрозой?

Состояние российской армии сегодня не таково, чтобы она могла позволить себе напасть на НАТО даже гипотетически. Это очевидная вещь, спорить бессмысленно. Так зачем истерить по поводу "российской военной угрозы" европейским странам?

Советский союз обладал неизмеримо большей военной мощью, чем путинская РФ, но и он не пытался осуществлять военных захватов в Европе, свято следуя конфигурации "ялтинского мира". Все разговоры о "вторжении" в Чехословакию или Венгрию некорректны - СССР действовал строго в рамках своей зоны ответственности, определенной в Ялте. Суверенитет стран Варшавского договора был ограничен этим самым договором, точно также как европейские страны жертвуют частью суверенитета, вступая в НАТО или ЕС. Никто же не говорит о вторжении американских войск в Прибалтику на основании того, что американские морпехи фотографируются на фоне крепости Ивангорода.

Нарушение ялтинской конфигурации в Европе произошло после т.н. "воссоединения" Германии - по сути незаконного уничтожения страны члена ООН ГДР и полной ликвидации ее государственности.

Интересно, что бы сказали по поводу воссоединения Украины с Россией в НАТО? А ведь немцы из Саксонии куда дальше от немцев из Баварии и по языку, и по культуре, чем русские в Харькове и русские в Белгороде. И искусственное разделение современной Украины и современной РФ по времени пока что куда ближе, чем раздел Германии после 1945 года. А положение русских в Прибалтике куда хуже, чем положение немцев в Судетской области до вторжения туда германских и польских войск. Не в этом ли причина беспокойства госпожи Грибаускайте? У России есть причина беспокоиться о судьбе русских в стране Евросоюза свободной и демократичной Литве?

Ах да, есть прецедент Украины, после государственного переворота потерявшей часть территории.

Но ведь есть и прецедент Югославии, которая после участия в ее судьбе стран НАТО вообще исчезла с карты мира, распавшись на целую гроздь государств, ранее и не помышлявших о самостоятельности. А теперь - как удивительно - почему-то оказавшихся в НАТО и ЕС. Вообще весь бывший Варшавский договор оказался в НАТО. Что, Российская Федерация угрожает Чехии или Словении? Кто угрожает Румынии, даже не скрывающей своего намерения поглотить бывшую республику СССР Молдавию и вернуть себе украинскую часть Буковины?

Строго говоря, перестав быть социалистической, Россия проводит ту же самую империалистическую политику, что и империалистические страны Запада. Россия пытается хотя бы частично вернуть себе ту зону влияния, которая была у нее отторгнута в предыдущие десятилетия. Германия вернула себе восточных немцев - без их согласия, без каких-то референдумов, просто ликвидировав все органы госуправления в бывшей ГДР. Россия вернула себе Крымский полуостров - на основании референдума, сохранив суверенитет Республики Крым и даже его увеличив: республика получила права субъекта Федерации, в то время как Украина является унитарным государством; республика получила официальное многоязычие, а народы, ее населяющие, культурную автономию. Не произошло никаких насильственных переименований, не изменено административно-территориальное деление, как в бывшей ГДР. Не произошло никаких политических репрессий, как в бывшей ГДР по отношению к партийным работникам и сотрудникам госбезопасности. Даже первый и единственный германский космонавт Зигмунд Йен после аншлюса ГДР на несколько лет стал безработным...

Интересно, а если бы Литва воссоединилась бы с Белоруссией в рамках восстановления литовской древней государствености? Надо понимать, если бы войска НАТО присоединили Минск - это было бы воссоединение, а если бы белорусские "вежливые люди" вошли в Вильнюс - это была бы аннексия...

Вот и сейчас провозглашение ДНР и ЛНР - это "российская агрессия", а призывы депутатов Верховной рады ввести войска в Ростов и Воронеж, а то и в Москву - дело доблести и геройства.

Так и учения «Запад-2017» - с какой стороны смотреть. Для самопровозглашенных на месте республик бывшей советской Прибалтики "стран Балтии" - угроза, а для Белоруссии - оборонительная акция ввиду явной угрозы со стороны НАТО. Дополнительные контингенты НАТО в Прибалтике, дополнительная тяжелая техника и элементы системы ПРО - факт, и с другой стороны границы к новой конфигурации блока НАТО готовятся.

В конце концов, если бы американские оккупационные войска не двинулись бы на восток с границ по Одеру, то учения в Белоруссии и Ленинградской области проходили бы в глубоком тылу Варшавского договора, в сугубо внутренних областях СССР. А теперь эти области стали пограничными, более того - танкоопасными направлениями. Кто ж виноват?